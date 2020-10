Nova Odessa registra 42ª morte por Covid e investiga óbito suspeito

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou neste sábado (10) o registro de mais uma morte por Covid-19. É o 42º óbito atribuído à doença provocada pelo novo coronavírus na cidade desde o início da pandemia. O boletim atualizado aponta ainda um falecimento em investigação e três novos casos confirmados, elevando para 897 o número de infectados.

De acordo com a secretaria, a 42ª vítima da Covid-19 é um homem de 71 anos, que morava no Jardim São Jorge e havia testado positivo para a doença. Com problemas respiratórios, ele deu entrada na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada na sexta-feira passada (2) e foi internado. Porém, não resistiu à evolução do quadro e morreu dois dias depois. O paciente era cardiopata, diabético, obeso e tinha DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica).

ÓBITO SUSPEITO. A Vigilância Epidemiológica do município aguarda o resultado do exame de detecção de coronavírus de um homem de 58 anos, também morador do São Jorge, que morreu no Hospital e Maternidade Municipal ‘Dr. Acílio Carreon Garcia’, onde estava internado. O paciente tinha diabetes e insuficiência renal crônica. A Secretaria de Saúde não informou a data da morte, o período de internação e detalhes do quadro clínico dele.

O três novos contaminados são um homem de 56 anos, residente no Centro; um rapaz de 22 anos, do Jardim Santa Rosa; e mulher de 61 anos, moradora do São Jorge.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.603 notificações, 443 pessoas em isolamento domiciliar, 401 curadas, 14 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (três delas na Unidade Respiratória), 950 resultados negativos, 116 casos em investigação, incluindo cinco óbitos, e 637 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.