Festa LGBT Aceita libera sets ouvir na quarentena

Em tempos de pandemia, as festas não podem acontecer para evitar aglomeração de pessoas. Mas pensando que mesmo nesse tempo a diversão não pode acabar, a festa LGBT pró diversidade Aceita de Atibaia, no interior de São Paulo, lançou nesta semana três sets de músicas produzidos por três de seus djs.

A ideia, além do entretenimento do público carente de festas, é servir de plataforma para os djs apresentarem suas performances.

Os sets, que podem ser ouvidos de forma gratuita em diversas plataformas, foram montados pelos Djs Dan Rodrigues, Pedro Clivs e Lucas Almeida com o repertório que apresentariam na versão física da festa. Para saber mais da proposta de cada dj e conferir o resultado de cada set acesse www.aceitafesta.com.br

SERVIÇO

Aceita | Dj set Quarentena

Djs Dan Rodrigues, Pedro CLivs e Lucas Almeida

Disponível para ouvir e download

www.aceitafesta.com.br