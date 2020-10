Barbarense do PSL promete doar 1/2 salário a Apae

O candidato a vereador barbarense e presidente da Juventude do PSL da cidade Mathews Patrício fez algo inédito. Registrou em cartório que, se for eleito, doará metade do salário durante todo o mandato de 2021 a 2024 à APAE de Santa Bárbara D’Oeste “por gratidão pelo que a Entidade fez a sua família quando sua mãe trabalhou lá”.

Atualmente Gestor Regional do Wizard by Pearson disse que tem muito orgulho e consciência tranquila do que vai fazer. “Minha mãe dedicou sua vida trabalhando com muito amor à APAE, e tudo que nós recebemos, desde a comida que tínhamos na mesa, a educação que tivemos, até a casa própria que minha mãe conquistou, tudo isso foi graças ao salário que ela recebia da Entidade, e por conta disso acho justo retribuir tudo que nos foi feito à este lugar onde tenho certeza que o recurso será muito bem aproveitado e ajudará muitas pessoas!”

Patrício disse que se sente preparado para exercer o cargo de vereador. “Meu trabalho vem sendo feito desde 2014 quando o Professor Gilson Novaes me convidou para liderar grupos jovens de direita, onde sempre segui a coerência defendendo a bandeira da direita, a educação, pautas conservadoras e que Santa Bárbara tenha um Deputado Estadual e um Federal nos representando”.