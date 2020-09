Com vices, Kim e Criva estreiam campanha

O candidato do SDD Marco Kim Jorge fez ação de limpeza da orla da Praia Azul na manhã deste domingo, 1o dia de campanha para prefeito de Americana. Outro candidato mais ‘outsider’ que estreou o período de campanha eleitoral foi o ex-vereador Major Crivelari, candidato do PSL.

Kim foi acompanhado da vice, Kelly Bulgarelli, e de correligionários fazer ação de conscientização ambiental e a limpeza física- retirada de material inorgânico, da margem da represa. Kim gravou um breve vídeo comentando o tempo que os produtos demoram para se decompor na natureza e fez um alerta para a necessidade de o cidadão saber os riscos para a natureza do ‘jogar o lixo em qualquer lugar’.

Já Criva, que também esteve acompanhado da candidata a vice- a cabo Cláudia Leal, foi com os candidatos a vereador do PSL. “A receptividade ao 17 tem sido boa e iniciei a campanha dentro do quartel, onde trabalhei por mais de 20 anos”, disse.