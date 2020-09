Motociclistas protestam na Av São Paulo, local de acidentes fatais

Dezenas de motociclistas fizeram uma manifestação no início da tarde desta quinta-feira no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Gabriel P de Brito, local em que ocorreu um acidente fatal nesta quarta-feira. A vítima foi um motoboy de 30 anos.

O local é bastante movimentado e já foi ‘palco’ de outros acidentes graves e fatais. Há pouco tempo, outro acidente fatal aconteceu no mesmo local.

Por conta dos acidentes frequentes, moradores e comerciantes reclamam por uma atitude do poder público, principalmente para que um semáforo seja instalado no local.

Vídeo Laís Creato