O PV de Nova Odessa vem com 14 candidatos a vereador nesta eleições.

São eles: Márcia Rebeschini, Célinha do Hospital, Dr. Beline, Ana do Bar, Íris da Ambulância, Rosilda da Van, Marcos Varizi, Edinho Blanco, Gaúcho Vigilante, Edinho, Maradona do Aplicativo, Diego Gomez, Antunes e Braz.

A atual legislatura da Câmara Municipal conta com apenas um vereador da sigla após a troca de partidos, o pré-candidato a prefeito, Tiago Lobo.