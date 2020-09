Modelo na gringa e musas do Futebol e fitness

Sucesso na Ásia, Fernanda C Trindade passa temporada em Dubai

A modelo brasileira Fernanda Cecília Trindade vai marcar presença no mercado da moda em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ela embarca no próxima quinta-feira(17), pela agência de modelos Diva Modelos. Com contratos espalhados por grifes renomadas e grandes agências de modelo de diversos países, principalmente na Índia, Fernanda tem 13 anos de carreira.



Outro plano de Fernanda é reabrir sua antiga agência na Índia, chamada de Cleópatra Models, onde ela, sozinha, foi destaque entre todas as outras agências, sendo referência entre as modelos.

“Quero voltar aos meus empreendimentos, mesmo porque a carreira de modelo não dura para sempre. A beleza acaba e o que fica e quem somos e o que fizemos ao próximo e a nos mesmos”.

Musa Fitness Anahí Riego mostra shape em forma

PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Anahí Riego vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma. Esplêndida e charmosa, a moradora de Itapoá/SC é personal trainer e atleta fitness, onde coleciona títulos de fisiculturismo como de campeã sulamericana, Brasileirão e Campeonato Aberto em Blumenau.

Anahí recebe uma chuva de elogios diariamente dos seus mais de 40 mil seguidores que ficam completamente encantados com a beleza dessa morena que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais, cliques de bíquini e selfies ousadas.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Gata exuberante”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre a musa fitness Anahí Riego, basta seguir ela no seu Instagram @anahiriego.

Modelo Allana Franco participa do Musa do Brasileirão 2020

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Allana Franco, que resolveu se candidatar ao concurso Musa do Brasileirão 2020.

Alanna, de 27 anos, goiana, mora em Caldas Novas, tem como sua grande paixão o Atlético-GO, seu time do coração, e por isso resolveu se candidatar para concorrer a ser musa e alegrar a torcida do Dragão. A beldade falou sobre a emoção de participar deste evento. “É uma sensação única o que estou vivendo neste momento. É uma emoção muito forte estar participando deste concurso. Sempre tive vontande de participar do Musa do Brasileirão e resolvi esse ano participar. Estou muito animada”, declarou a gata.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu corpo sarado. Para poder acompanhar mais sobre a Allana Franco, basta seguir ela no seu Instagram @franco_allana_.

Lorena Lovatelli se muda pra SP devido amor pelo Palmeiras

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Lorena Lovatelli, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais e está de mudança para a cidade de São Paulo.

A modelo sexy que tem um vasto currículo de concursos de beleza sendo Musa do Palmeiras e da Mancha Verde, além de participar do concurso Bumbum do Brasil, onde irá representar o estado do Paraná na disputa, e o Musa Top Verão, revelou que o motivo principal da sua mudança de Curitiba para a capital paulista foi para ficar mais próxima do seu grande, o Palmeiras e também para ficar mais perto do seu filho, que ela tem junto com um jogador do Verdão, que ele prefere não revelar o nome e fazer mistério para os seus fãs.

“Eu mudei para São Paulo, para ficar mais perto do meu filho e também por causa do Palmeiras, pois eu amo demais esse time. Estou amando ficar mais perto do clube e morar na capital paulista. Estou adorando ficar mais perto do pai do meu filho que é meu amigo e muito mais fácil ver o meu filho que está agora na mesma cidade que eu”, declarou a loira que revelou que o Verdão, onde ela tem um contrato de musa, deu um ultimato para Lorena para ficar mais próxima do clube.

“Tenho realizado mais publicidades como por exemplo da Skelt, que sou patrocinada por ela e minha vida está mudando aqui. Os meus gatinhos também estão amando e se adaptaram super bem”, declarou Lorena que é apaixonada para ficar bronzeada e por isso a loira é patrocinada pela melhor linha de autobronzeadores Skelt.

Para acompanhar mais sobre a Lorena, que adora exibir seu corpo perfeito em fotos ousadas de lingerie, basta seguir seu Instagram oficial @lovatellil.