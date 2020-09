Astrologia. Quais são os signos menos compatíveis

Em um relacionamento, é normal que haja algum desentendimento de vez em quando, afinal, todo mundo é diferente. Mas às vezes, quando os conflitos são mais frequentes do que raros, é sinal de que a compatibilidade entre os dois não é tão boa quanto se imaginava.

Já parou para pensar que os signos podem ter uma certa influência nisso? Para acabar com as suas dúvidas, os especialistas do Astrocentro, reuniram uma lista dos signos que são menos compatíveis. Confira!

Áries

Na hora do amor, dois signos que batem muito de frente e não combinam de forma alguma são Áries e Capricórnio!

Enquanto Áries adora entrar de cabeça em coisas novas, geralmente sem pensar direito, Capricórnio gosta de controlar tudo e seguir as regras bem à risca. Além disso, nativas do signo de Áries, por conta de sua energia, espontaneidade e senso de aventura, têm dificuldade em lidar com pessoas mais conservadoras e introvertidas, que gostam de ter planos mais definidos, o que é o caso de quem tem sol em Capricórnio.

Outro sinal vermelho para esse casal é o fato de que esses dois signos são muito competitivos e que têm os dois pés mergulhados na liderança e no autoritarismo, receita perfeita para criar várias disputas e discussões.

Touro

Não é novidade que quem nasceu sob o sol em Touro tem uma tendência a ser teimoso, não é? o mesmo se aplica aos leoninos! O relacionamento pode parecer uma disputa constante entre duas forças.

Nativos de Leão adoram serem adorados e tratados como realeza, uma atenção que taurinos não curtem muito dar. Isso não significa que o parceiro é deixado de lado, mas apenas que o signo de terra se dedica ao relacionamento de uma forma diferente.

Outra diferença que pode ser um empecilho no relacionamento é que, enquanto o signo de fogo é extrovertido ao extremo, o signo de Touro costuma ficar mais na dele.

Gêmeos

Gêmeos e Escorpião lidam com amor e relacionamento de formas bem diferentes, o que dificulta bastante o relacionamento entre esses dois.

Nativos de sol em Gêmeos gostam muito de sua liberdade e não dão muito valor a relacionamentos mais estáveis. E é exatamente aí que está o conflito: o signo de Escorpião se joga de cabeça nos relacionamentos, esperando comprometimento de seus parceiros.

As necessidades e expectativas desse signo de água em relacionamentos podem intimidar (e muito) os geminianos de plantão. Além disso, enquanto Gêmeos não gosta de se sentir preso, Escorpião precisa dessa estabilidade e pode agir de forma ciumenta e possessiva para conseguir o que quer.

Câncer

Diferenças são normais e saudáveis, mas quando as diferenças são grandes demais, as coisas podem complicar um pouco. Os signos de Câncer e Sagitário que o digam!

Apesar de até haver uma certa atração, sagitarianos gostam de liberdade, aventura e coisas mais casuais, o que bate de frente com o lado família e extremamente sensível do signo de Câncer. Além disso, a visão mais prática do arqueiro não combina muito com o drama de um dos signos mais sensíveis.

Nativos desse signo de água precisam de uma relação estável e que lhes dê segurança e suporte, mas que pode demorar a acontecer. Enquanto isso, nativos de Sagitário se apaixonam com mais urgência, mas podem mudar de ideia facilmente.

Leão

Se as diferenças gritantes podem ser um problema em um relacionamento, as semelhanças também pode mais atrapalhar do que ajudar: tanto Leão quanto Escorpião gostam de ter o controle na situação, e nenhum deles está disposto a abrir mão do poder. Quando os dois tentam dominar a relação, o choque entre fogo e água causa um vapor perigoso demais!

A vontade de ser sempre o foco das atenções dos leoninos pode causar desconfiança e ciúmes no parceiro de Escorpião, um signo que costuma guardar rancor facilmente. Aliado a isso, a postura mais ostensiva e um pouco egocêntrica do signo de fogo pode causar conflitos entre o casal.

Virgem

O signo de Virgem é 110% ligado em todos os mínimos detalhes, então quando encontra alguém tão despreocupado com a perfeição e que dá mais atenção à visão mais ampla como o signo de Gêmeos, é uma receita certa para irritação.

Nativos desse signo de terra podem ter dificuldade em se entregar a um relacionamento e dificilmente demonstram muita paixão. Se isso pode ser positivo já que os geminianos são a dualidade em pessoa, ao mesmo tempo se entregando e se segurando, pode fazer com que se sintam entediados facilmente.

Outra questão que pode trazer conflito para esse relacionamento é a dificuldade que nativos de Virgem têm para confiar em outras pessoas, enquanto a principal característica do signo de Gêmeos é sua dualidade. Ao primeiro sinal de questionamento, esse signo de ar pode usar a desconfiança como desculpa e terminar a relação.

Libra

Apesar de se comunicarem bem e terem gostos bem similares, Libra e Virgem não combinam tão bem assim, pois esses dois signos acabam tendo visões e atitudes diferentes quando o assunto é amor.

Nativos de Libra são incrivelmente românticos, enquanto virginianos, ainda que carinhosos, deixam a desejar no campo do romance. Outra questão que pode criar conflitos nesse relacionamento é a tendência dos librianos a serem mais indecisos e inconstantes, o que vai levar o parceiro nativo de Virgem, fã de disciplina e rotina, à loucura.

Além disso, as críticas constantes, ainda que bem-intencionadas, desse signo de terra podem cair mal para o libriano, afinal, ninguém gosta de ser criticado o tempo inteiro, não é?

Escorpião

O signo de Escorpião se joga de cabeça nos relacionamentos e, por isso, é normal que espere o mesmo de seu parceiro. Por essa razão, nativos de Aquário, mais frios e desinteressados, não são a melhor opção para esse signo de água na hora do amor.

Aquarianos, por outro lado, são extremamente orgulhosos e demoram a se entregar a alguém. Além disso, esse signo de ar não vai tolerar facilmente as manipulações e cobranças dos escorpianos. Receita certa para conflitos!

Sagitário

Sagitário e Capricórnio enxergam a vida de formas bem opostas: enquanto o centauro preza muito por sua liberdade, sendo extremamente positivo e fã da aventura, o signo de terra não abre mão da estabilidade e do controle, e evitam a todo custo se jogar no desconhecido.

Os pés fincados no chão de Capricórnio não combinam com o estilo mais nômade do signo de fogo e, para o signo de terra, os sagitarianos parecem irresponsáveis e despreocupados demais. A reprovação constante vira um peso no relacionamento.

Além disso, os dois signos têm objetivos bem opostos quando o assunto é relacionamento: enquanto capricornianos querem algo mais duradouro e sério, o signo de fogo prefere se sentir livre em seus relacionamentos.

Capricórnio

Para o sério e calmo Capricórnio, a personalidade extravagante e vibrante do leonino pode ser o suficiente para ir à loucura da forma mais negativa possível.

Além disso, a tendência do signo de Leão de prestar atenção em si mesmo pode fazer com que não perceba as atitudes que deixam o parceiro incomodado, o que é ainda mais complicado devido à agressividade mais passiva do signo de terra.

Outro fator que garante tensões no relacionamento é o fato de os dois signos serem extremamente teimosos e mandões, sendo que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer.

Aquário

Se existe um casal que não combina em nada, com certeza é Aquário e Touro! Os dois signos são completamente diferentes um do outro, tanto no amor quanto em filosofia de vida.

Enquanto nativos de Touro detestam mudanças, para os aquarianos, quanto mais mudança, melhor! Além disso, o signo de terra se preocupa muito com o hoje enquanto Aquário já pensa no amanhã, e no depois.

No amor, o nada romântico e sensível Aquário com certeza vai ter dificuldade para lidar com a possessividade e a necessidade de demonstrações constantes de afeto do signo de terra.

Peixes

No amor, os piscianos se entregam aos relacionamentos de corpo e alma, mas se percebem que o parceiro não faz o mesmo, podem ficar magoados, afinal, Peixes é um dos signos mais sensíveis e românticos. E é exatamente isso que pode acontecer em um relacionamento com um racional geminiano.

Além disso, a energia barulhenta e falante do signo de Gêmeos pode dificultar que seja compreendido pelo parceiro do signo de água. Os dois até podem se conectar de alguma forma, mas a comunicação, essencial para um bom relacionamento, acaba sendo cheia de ruídos e superficial.

Agora que você descobriu com qual signo você é menos compatível, já sabe com quem talvez não role aquela química. Mas não desista! Existem outros aspectos do mapa que influenciam a personalidade de uma pessoa.

