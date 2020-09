Sextou com musas especiais do reality e do Grêmio

Jéssica Corrêa disputa para ser Musa do Grêmio

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Jéssica Corrêa, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Esplêndida e provocante, Jéssica Corrêa é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Jéssica, de 25 anos, estudante de Educação Fisíca, gaúcha, mora em Jaguarao/RS, tem como grande paixão o Grêmio e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a gata tricolor falou sobre a emoção de participar deste evento.

“É a realização de um sonho e um desafio. Estou amando!”, declarou a torcedora gata do Imortal, que também disse o porque deve ser escolhida como Musa do Grêmio. “É um sonho no qual estou realizando poder representar meu time do coração. Mostar para todas as meninas que tem esse mesmo sonho de representar seu time, que nada é impossível, que o concurso Musa do Brasileirao vai muito além de beleza física, nada é impossível para quem acredita”, disse Jéssica.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios. Para poder acompanhar mais sobre a Jéssica Corrêa, basta seguir ela no seu Instagram @jeeh__correa.

Bruna Marques nova capa da Diamond Brazil

A modelo protagonizou um ensaio para lá de sensual

Neste mês de setembro quem vem Roubando a cena na capa da edição digital da revista Diamond Brazil é a modelo Bruna Marques. A gata tem 26 anos , é virginiana e dona de um corpo de tirar o fôlego.



Bruna é natural de São Paulo e, além de modelo, é empresária. No Instagram, onde possui mais de 200 mil seguidores, a beldade faz sucesso com suas lindas fotos e muita simpatia. Foi através da rede social que ela recebeu convite de Viviane Bordin, dona da revista e site Diamond Brazil, para o ensaio como veio ao mundo.



As fotos foram realizadas em agosto pelas lentes do famoso fotógrafo David Borges em uma mansão, com carro de luxo ,máscaras e lingerie marcantes. O ensaio estará disponível para os assinantes e leitores a partir do dia 10/09 através do portal Diamond Brazil.

Bruna promete que as fotos estão lindas e vão dar oque falar.

“Será meu primeiro ensaio sensual nu. Então, estou bem ansiosa”, diz a gata

Modelo Pâmella Michelinny faz revelação ‘bumbum GG’

ABALOU! Pâmella Michelinny, modelo e musa fitness, fez uma revelação polêmica essa semana, onde ela revelou ter retirado seus implantes de silicone no bumbum. A gata disse que decidiu tirar suas proteses dos gluteos de 400ml, devido sua participação no Miss Bumbum World.

A beldade que tem um dos bumbuns mais lindos do país, já foi eleita Miss Bumbum RS em 2016 e Musa Destaque do Carnaval SP, deu um show de personalidade e confessou que adorou ter retirado os implantes, pois segundo Pâmella, ela está sentindo maravilhosa e treinando muito na academia para obter um bumbum perfeito. Além disso, ela revelou que aumentou o assédio depois da retirada das proteses que ela colocou após sua participação no Miss Bumbum em 2016.

“Estou me sentindo maravilhosa. Poder falar de boca cheia que agora meu bumbum é genética e muito treino na academia; Inclusive estou sendo mais assediada nas ruas com meu bumbum natural”, declarou Pâmella Michelinny. Para acompanhar mais sobre essa gata que faz um enorme sucesso com seu bumbum GG, basta seguir ela no seu Instagram @pamellamichelinny, onde ela exibe toda a sua boa forma diariamente para os seus mais de 17 mil seguidores.

Sabrina Ferreira da ‘Casa das Pimentinhas’ do olho na final

A musa fitness Sabrina Ferreira, 26 anos, chama a atenção por onde passa com seu corpo ultra definido, resultado de um longo e dedicado trabalho corporal. A morena é uma das participantes do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a revista Sexy. Em busca do título, a morena subirá na passarela em outubro para avaliação de um time de jurados. Ela intensificou sua preparação física para fazer bonito e ostentar o shape perfeito. Na reta final, uma dieta com o máximo de alimentos frescos e naturais. E musculação todo dia, em ritmo acelerado.



“Minha genética é boa e consigo resultados rápidos, mas claro que tem uma dose extra de dedicação”, diz a modelo. “Estou com o corpo mais definido e tenho todos os atributos necessários para fazer bonito e vencer o reality. Agora é tonificar mais o bumbum e manter as curvas. Meu shape está feminino e ao mesmo tempo bem definido, é assim que gosto dele”. Longe das polêmicas do confinamento, Sabrina quer mesmo focar suas energias na sua preparação física e na sua performance na frente dos jurados. “Acho besteira ficar alfinetando as concorrentes. Sei que fui bem nas provas do reality, estou a um passo do título. E é isso que vou buscar, quero ser a capa da Sexy”, diz fazendo referência ao prêmio.

Para vencer a ‘Casa das Pimentinhas’ e faturar o prêmio, as modelos passam por três etapas: provas que somam pontos, a votação interna que se tornou a grande polêmica e o desfile para jurados, que acontece em São Paulo.

Fotos: Nelson Miranda / Edu Graboski / Divulgação