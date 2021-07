19% das brasileiras não conseguiram amamentar todos os filhos

Dia 1º de agosto começa a semana mundial de aleitamento materno, que vai até dia 7, e que este ano tem como tema “proteger a amamentação: uma responsabilidade compartilhada.” Além disso, agosto é também o mês do Aleitamento Materno no Brasil, o agosto dourado.

Um dos objetivos desta semana tão importante, é proteger o aleitamento materno para melhorar a saúde coletiva. Pois, conforme constatou a Famivita em seu mais recente estudo, 19% das brasileiras não conseguiram amamentar todos os seus filhos. Principalmente as mulheres mais jovens, dos 18 aos 24 anos, com 21% das participantes.

Além disso, a OMS – Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, recomendam a amamentação exclusiva, por seis meses. Afinal, as fórmulas não são capazes de imitar fielmente a composição do leite materno. Porém, conforme também constatamos, 31% das brasileiras não conseguiram atingir o objetivo de amamentar seus filhos, exclusivamente por seis meses.

Os dados demonstram que, no Rio de Janeiro e no Paraná, 30% das mulheres não conseguiram atingir os seis meses exclusivos de amamentação. Em São Paulo e em Minas Gerais, o percentual é de 35% de mulheres que não conseguiram amamentar de forma exclusiva. E o Rio Grande do Sul, é o estado com o maior percentual de mulheres que não conseguiram amamentar, com 41% das entrevistadas.

