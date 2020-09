A “onça do bairro” que foi gravada em Cerqueira Cesar no interior de São Paulo foi resgatada e solta no mato nesta terça-feira. Ainda ontem, outro vídeo mostrava a onça fugindo pelas ruas da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a onça estava acuada em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) local. Um veterinário, com o apoio da corporação, tentou aplicar um sedativo no felino, que conseguiu pular o muro e fugir para a rua.