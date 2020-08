DIG faz batida no Romano, pega carrão e muita droga

Uma ação conhecida como ‘batida’ da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste terminou com sucesso em recuperar um carro furtado e apreender grande quantidade de objetos e drogas. A ação foi na tarde desta quinta-feira (20), por volta das 14h. ,

Os investigadores receberam uma denúncia relatando que havia um Ford Fusion, furtado na data de ontem (19) no Hospital Unimed de Santa Bárbara, escondido em um dos prédios localizado na Rua Jorge Juventino Aguiar.

Após tomar ciência, a equipe realizou diligência no interior do conjunto habitacional e teve êxito em identificar o veículo estacionado em um dos blocos. Na sequência, os agentes deslocaram até o apartamento, condizente com o número da vaga em que estava o carro.

No interior da residência foi localizado fotografias e documento pessoal de um indivíduo de 24 e uma adolescente de 17 anos. Além disso, uma farta quantidade de munições, apetrechos para recarga e drogas foram localizadas.

As drogas e objetos apreendidos foram:

01 réplica Pistola Glock

65 munições de 9mm

10 munições de .40

03 munições de 38

17 estojos de 9mm

01 estojo de 38

38 projéteis de 9mm

19 espoletas de 9mm

05 relógios

03 celulares

01 capacete

02 folhas manuscritas com informações do PCC

01 balança de precisão

09 pedras de crack (3,0g)

02 buchas de maconha (1,5g)

03 pedações de crack (99,8g)

01 pedaço de maconha (23g)

Diante dos fatos, os entorpecentes, objetos e munições foram apreendidos na sede da DIG, enquanto o veículo foi devolvido para o verdadeiro proprietário.