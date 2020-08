Influencers, beleza no site e fisiculturista em alta

Kelly Melém bomba nas redes sociais com corpo escultural

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a modelo Kelly Melém vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, Kelly Melém, de apenas 27 anos, recebe elogios diariamente dos seus mais de 16 mil seguidores. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa morena natural que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado ensaios sensuais e cliques de bíquini nas praias de Santa Catarina.

Em seu histórico de modelo, Kelly já realizou um ensaio para a Revista Secret, que ela foi capa da edição de junho de 2020. Além disso, a beldade também comunicou que abriu sua conta na plataforma Close Friends, onde ela vai divulgar seus ensaios sensuais para assinantes como conteúdo exclusivo.

Para acompanhar mais sobre Kelly Melém, basta seguir ela no seu Instagram @kellymelem, onde ela exibe toda a sua boa forma e sua rotina diariamente.

Beleza negra de Lilia Valença volta a bombar no site

Ela está de volta! A modelo Lilia Valença protagonizou um dos ensaios mais vistos do Bella da Semana e nesta quarta-feira, 12 de agosto, a baiana que agitou a internet nos últimos meses retorna a maior revista masculina do país para a segunda parte de um ensaio quentíssimo. Nascida em Salvador, Lilia Valença chamou muita atenção dos fãs do Bella da Semana em seu ensaio nas redes sociais, com mais de um milhão de pessoas acompanhando a transmissão ao vivo. Confira o conteúdo exclusivo no site www.belladasemana.com.br

Apelidada carinhosamente pelos amigos de Globeleza, Lilia Valença é um verdadeiro espetáculo. Segundo ela, “toda noite seu corpo muda a temperatura e esquenta tanto que ninguém consegue dormir de conchinha com ela”. Nascida em Valença, cidade localizada no Baixo Sul de Salvador, Lilia passou boa parte de sua infância morando em Morro de São Paulo, um pedaço do paraíso na terra, até deixar o litoral baiano para viver na capital paulista.

Aquariana convicta, a musa do Bella da Semana mostrou muita irreverência e chamou bastante atenção dos fies seguidores da maior revista masculina do país durante o ensaio ao vivo nas redes sociais. “Muito obrigada por todos que assistiram. Não foi tão difícil assim, difícil foi ficar pelada na praia”.

Por falar em areia e mar, nossa modelo conta um segredo picante sobre o lugar mais exótico que já transou. “Praia, tenho um tesão por praia”. Corinthiana de coração, Lilia conta que não abre mão de um barzinho nos dias de folga e que também afora um churrasco com as amigas. “Amo dançar, ouvir música e cozinhar”.Aos poucos, descobrimos mais alguns segredos da nossa linda modelo. Para ela nada melhor do que preliminares, beijos e amassos para levar a loucura na hora H. Além disso, Lilia confessa que é no bumbum e nas costas que sente mais arrepio. “Antes de encostar já estou toda derretida”.

Esse foi o primeiro ensaio nu da modelo. “Sempre tive vontade. Sou literalmente apaixonada pela nudez”. Segundo ela, fotografar para o Bella foi “uma experiência incrível. Uma equipe maravilhosa. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Fizemos um trabalho incrível”.Agora que você sabe tudo sobre nossa musa baiana confira as fotos exclusivas no site www.belladasemana.com.br

Fabíola Jeanne faz sucesso como Rainha dos Rodeios

Ela é famosa por ser eleita rainha de vários rodeios pelo Brasil. A modelo Fabíola Jeanne, conhecida como “Rainha dos Rodeios” é considerada um sucesso quando o assunto é concursos de misses de rodeios. A gata acumula diversas faixas de miss em sua carreira e isso é o seu maior orgulho. Fabíola , de Cambuí/MG, vem ganhando faixas e títulos de Miss desde a infância, onde atualmente possui mais de 80 títulos, inclusive sendo destaque nos concursos de Rainha do Rodeio. Ela diz ser adepta pelo rodeio, sertanejo e o estilo country, por isso diz ser muita gratificante representar a mulher brasileira.

“Sou completamente apaixonada pelo rodeio, o sertanejo, e o estilo country. E pra mim é muito gratificante estar nas passarelas representando a beleza da mulher brasileira, e ser inspiração para as garotas que tem o sonho de concorrer nos desfiles de rodeio. É indescritivel a sensação de entrar na arena e poder representar todas as mulheres. E com certeza um momento único sentir a energia de todas pessoas olhando e vibrando pra você ! É maravilhoso e inesquecível cada momento. Faz parte de mim,da minha história todos os titulos já ganhos, e cada um com um significado muito importante e uma história linda”, declarou Fabíola Jeanne.

Ainda sobre a emoção de possuir tantos títulos de beleza nos rodeios, a modelo complementou. “A cada dia estou em busca de mais. Não parei por aqui, tenho muitos títulos para alcançar e muitos momentos pra celebrar. Sempre busquei mostrar a todos que me acompanham que somos capazes de tudo que queremos , basta acreditar e nunca desistir dos nossos sonhos. Eu nunca desisti do meus, pois sigo a cada dia conquistando todos eles e me tornando cada vez mais orgulhosa de mim mesmo. E quero mostrar a todas garotas que elas tambem são capazes, basta acreditar!”, comunicou a Rainha dos Rodeios.

Alguns dos títulos mais expressivos da modelo Fabíola são: Miss Continente Bragança Paulista, Musa da Fisioterapia de Bragança Paulista, Musa do Palmeiras (Prog. Chefe do Futebol) e Rainha do Rodeio das cidades de Piranguinho/MG, Itapeva/MG, Paraisópolis/MG e Santa Rita do Sapucaí/MG.

Para acompanhar mais sobre a Fabíola Jeanne, basta seguir ela no seu Instagram @fabiolajeanne, onde ela arrasa com mais de 185 mil seguidores.

Tetra campeã de fisiculturismo Izabel Brum vira influencer

Com muitos planos a beldade não descarta projetos artísticos. Aos poucos Izabel Brum vai se consagrando como uma importante influencer. A beldade que tem no currículo 4 títulos de fisiculturismo, afirma grande interesse em retornar a competir.

Agora óbvio que não é só por ser atleta que Iza chama a atenção, nas redes sociais ela vem ganhando muita notoriedade tanto que sua conta no Instagram @izabelbrum02 já passa os 12k de seguidores. São pessoas que admiram e se inspiram nela, agora também está sendo procurada para novos projetos artísticos como ensaios fotográficos, parcerias e até para ser uma musa de escola de samba, o que ela afirma que teria que se dedicar a aulas para mostrar um bom samba no pé.

Agora tudo isso deve ter novos capítulos após esse período de quarentena onde Izabel afirma analisar cada projeto com calma e tomar a melhor decisão possível pra sua carreira como atleta e para os prováveis projetos artísticos.