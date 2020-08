Roubou bike na av Bandeirantes mas não fugiu a tempo

Um homem foi preso em flagrante por furto de bicicleta na tarde deste domingo em Americana. A ação foi na avenida Brasil 16h15 na av Bandeirantes, região central da cidade.

A equipe da polícia militar recebeu informação, via Copom, de que um homem realizou o furto de uma bicicleta, e a vítima estaria acompanhando pelo Viaduto Centenário. Durante o patrulhamento na avenida Bandeirantes foi visualizado o autor, realizado a abordagem e detenção.

No local compareceu a vítima que reconheceu sua bicicleta, bem como o autor do furto, diante dos fatos C. B. S. foi detido e conduzido até a Central de Polícia Judiciária, ao término da ocorrência permaneceu preso à disposição da justiça. O produto do crime foi restituído ao proprietário.