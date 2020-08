Acusado de estupro detido ‘de boa’ com esposa

Imagem ilustrativa

Um homem acusado de ter cometido o crime de estupro e foi preso no jardim Brasil em Americana este sábado (15). Ele estava com a família no momento da prisão. A equipe da Polícia Militar- cabo Fábio e soldado Marcos Portari- fazia patrulhamento na av. Afonso Panzan, quando viu o carro cuja proprietária seria esposa do procurado.

O GM Onix branco e foi seguido até o estacionamento de um mercado no bairro e os policiais foram realizar a abordagem, mas ninguém estava no veículo. Alguns minutos depois, o homem, a esposa e mais duas pessoas entraram no veículo. Assim, no momento que a viatura se aproximou, o rapaz mudou o sentido de direção tentando retornar ao supermercado, sendo abordado ainda no estacionamento.

Em revista pessoal nada de ilícito foi localizado, mas quando consultado o documento de identidade, constou como procurado por estupro, com pena de 2 anos de reclusão em regime fechado. Diante disso, foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido a Central de Polícia Judiciária, dado ciência ao escrivão plantonista que verificou os dados e confirmou os fatos.

Após dar ciência a autoridade de plantão, foi elaborado o boletim de ocorrência e o indivíduo foi encaminhado a cadeia pública de Sorocaba.

Após policialpadrao.com.br