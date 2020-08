Detido com drogas em Americana

Um homem foi detido por consumo de drogas no bairro Iate Clube de Americana na tarde deste domingo. O caso foi no meio da tarde, por volta das 16h na rua Eduardo Fonseca. A equipe da polícia fazia em patrulhamento no bairro quando avistou o autor consumindo drogas em frente a sua casa.

O homem foi abordado e, na entrevista, acabou confessando que em sua residência havia mais duas porções de maconha para seu consumo. Durante busca no local que reside várias pessoas, foi localizado um tijolo fracionado de Maconha, 35 porções da mesma droga; 13 porções de cocaína, R$1.636 em espécie, R$130,70 em moedas, um

caderno de anotações com controle de venda de entorpecente, uma sacola com embalagens para armazenar frações de maconha, 2 balanças de precisão, 2 rolos de papéis filme, 1 tesoura, e no quintal da residência uma planta de cannabis sativa. Indagado, L. disse que este cômodo estava locado para outra pessoa, o qual ele só conhece de vista.

Diante dos fatos L. foi detido e conduzido até o CPJ, onde foi feito a apreensão das Drogas, após o registro ele foi liberado.