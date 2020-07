Aniversário de Sumaré tem ‘Pit stop da ração’

O empresário Guilherme Dall’Orto e o deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL) realizaram neste domingo (26), aniversário de Sumaré, o “Pit Stop da ração”. O evento, em formado Drive Thru, vai arrecadar alimentos para cães e gatos que estão sob os cuidados de ONGs (Organizações Não-governamentais), protetores e lares temporários, que enfrentam dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus. A atividade será realizada no estacionamento da Academia Associação Atlética, no Centro da cidade, entre as 10h e as 15h.

Para evitar aglomerações, as doações foram retiradas por voluntários diretamente nos veículos dos doadores. Quem for ao evento a pé também será atendido de forma segura. Os organizadores ressaltam a importância do uso de máscaras.

“Todas as medidas de segurança serão adotadas e ninguém será exposto a nenhum tipo de perigo. Contamos com a ajuda de todos para os nossos animais”, afirmou Bruno Lima. A meta dos organizadores é arrecadar três toneladas de ração.

“Quem cuida de animais abandonados faz isso por amor e nós sabemos que isso tem um custo, que ficou ainda mais pesado nessa quarentena. Com o pit stop, esperamos poder ajudar essas pessoas e entidades a manter esse trabalho tão bonito”, explica Dall’Orto.