MDB SB tem empresário e cabeleireiro no time

O MDB de Santa Bárbara d’Oeste tem o empresário Lourival do Gás e o cabeleireiro Paulinho Souza como pré-candidatos para a chapa de vereadores na eleição deste ano. Abaixo a apresentação de cada um deles.

Eu Lourival José Ferreira, conhecido como Lourival do gás, sou proprietário de uma Depósito de Gás no bairro Santa Rita, região sul da cidade, onde sou muito atuante e na região do Roberto Romano também, fui candidato a vereador nas eleições de 2016 em Santa Bárbara d’ Oeste, obtendo 386 votos nas urnas. Esse ano sou pré-candidato a vereador pelo MDB, quero fazer uma campanha pautada em trabalhar pela saúde, segurança esporte e muito mais agradeço.

Paulinho Souza, atualmente cabeleireiro no bairro do Jardim Europa, com formação em técnico de segurança do trabalho e Bacharel em Engenharia Ambiental, sou morador há 43 anos no bairro , com o tempo de vivência na cidade posso ter uma visão plena de muitos problemas existentes e benfeitorias a serem realizadas em nossa querida Santa Bárbara.

Tenho orgulho em ser Voluntário nas doações de materiais hospitalares como: cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banhos, Botas imobilizadoras, etc …

E com ajuda de amigos também faço doações de cestas básicas as famílias mais necessitadas, procurando sempre fazer o meu melhor a quem precisa.

O sonho de ser Vereador não se realiza ao ser eleito e sim com trabalho realizado para a melhoria da cidade.