Mutirão atende 185 pacientes no Ambulatório de Sumaré

Em mais um mutirão de consultas e exames médicos, promovido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré no Ambulatório de Especialidades “Dr. Ernesto Fóffano Netto”, foram atendidos 185 pacientes no último sábado (29), mediante agendamento, nas áreas de Odontologia (Endodontia), Fisioterapia e Cardiologia, e pessoas que participaram da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.

Durante os meses de abril e maio, 369 sumareenses receberam atendimento em mutirões realizados para dar mais agilidade às demandas por consultas e exames em especialidades agendadas. No Ambulatório de Especialidades, os atendimentos continuam sendo realizados durante a semana, sempre com agendamento e seguindo todas as recomendações das autoridades em Saúde para prevenção ao coronavírus.

“Mesmo com a pandemia e alguns serviços reduzidos por conta das medidas restritivas previstas em Decreto Estadual, o Município segue com olhar diferenciado para a população. É muito importante que não deixemos de lado os cuidados com a saúde porque outras doenças não deixaram de existir e a prevenção é sempre o melhor remédio”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, outras ações semelhantes acontecerão ao longo do ano. O endereço do Ambulatório de Especialidades “Dr Ernesto Fóffano Netto” é Avenida Três M, nº 50, Centro de Sumaré.