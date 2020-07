Veja os maiores influenciadores nativos no TikTok

Em ascensão desde 2014, o TikTok alcançou durante a pandemia o status de rede social com o maior crescimento entre todas e o maior número de downloads no mundo, mais de 75 milhões por dia, com mais de 500 milhões de usuários ativos, ficando neste quesito atrás apenas de redes sociais mais consolidadas, como Facebook, YouTube e Instagram.

Novos influencers

Fred Furtado, CEO da Tubelab, empresa de marketing de influência, avalia como o crescimento do TikTok também proporcionou o surgimento de novos influenciadores digitais: “Assim como as demais redes, o TikTok também passou a contar com criadores de conteúdo (creators) nativos da plataforma, que não eram conhecidos em outros meios como rádio, televisão e na mídia tradicional. Alguns destes creators hoje se tornaram pessoas influentes na rede social, com milhões de seguidores e conhecidos fora dela como verdadeiras celebridades, atuando inclusive em campanhas publicitárias.”

Por que o TikTok está em alta?

O executivo explica também o que tem motivado a grande adesão à plataforma: “Os criadores de conteúdo têm estado cada vez mais presente no TikTok e não é por acaso. Isso acontece porque a nova rede social é uma plataforma onde jovens da geração Z, formada de pessoas que nasceram entre o começo dos anos 90 e o fim da primeira década do século 21, estão cada vez mais presentes e elas são bastante ativas digitalmente. Outra coisa que explica o sucesso do TikTok é que o aplicativo oferece aos creators ferramentas para compartilharem conteúdo em um formato diferente, que ainda não existia no Instagram ou Facebook.”

Top 10 influenciadores nativos do TikTok

A Tubelab elaborou uma lista com os 10 maiores influencers nativos da plataforma, que são aqueles que cresceram no TikTok e não vieram de outras redes nem de outros meios. Confira: