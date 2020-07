SB e mais 3 da RMC destaque na Educação nacional

SB e mais 3 cidades da RMC bem na fita. Santa Bárbara d’Oeste, Itatiba, Jaguariúna e Pedreira são as únicas cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a figurar na relação de 118 cidades no País cujas redes municipais de ensino são reconhecidas como destaque em razão dos bons resultados que apresentam. Em todo o Estado de São Paulo, apenas 31 municípios fazem parte dessa lista. O estudo “Educação que faz a Diferença”, foi divulgado pelo CTE-IRB (Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa) em parceria com o IEDE (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) e todos os 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal.

Cada uma delas recebe um selo de qualidade, de acordo com patamar em que se encontra: Excelência, Bom Percurso ou Destaque Estadual. As quatro cidades da RMC receberam o “Selo Bom Percurso”, que demonstra que tais redes ainda não estão em um patamar de excelência, mas apresentam trajetórias bastante positivas, com avanços consistentes na aprendizagem dos estudantes ao longo dos anos. O estudo leva em conta boas práticas na rede de ensino, como monitoramento contínuo da aprendizagem dos alunos e oferecimento de capacitação aos professores, utilização de sistemas de gestão e de acompanhamento dos estudantes, investimento na gestão escolar, oferta constante e diversificada de formação continuada de educadores e cultura de observação de aulas, com avaliações individuais e construtivas.

A fim de compreender em profundidade as práticas e estratégias utilizadas pelas redes de destaque, técnicos dos 28 Tribunais de Contas participantes do projeto visitaram 116 escolas de 69 redes de ensino, em todos os Estados. Na Secretaria de Educação, entrevistaram o secretário e pessoas-chave de sua equipe. Nas escolas, conversaram com professores, coordenadores pedagógicos, diretores, alunos e seus pais ou responsáveis, além de assistirem a aulas.

por Wander Pessoa (@pessoa_wander)