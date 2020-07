Covid. No culto, pastor diz que vereador dá “jeitinho” pra teste

A vereadora Carolina Pontes (PSDB), de Limeira, publicou um vídeo em sua página nas redes sociais, em que um pastor da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém, ao final da sua pregação, no domingo (05), revela aos fiéis que um vereador teria um “jeitinho” pra conseguir testes de Covid-19. O trecho postado reproduz a seguinte fala:

“Nosso vereador me cochichou no ouvido, que se algum irmão ou irmã estiver com sintomas e precisar fazer aquele teste, está muito difícil fazer o teste e não está tendo, mas procurar o gabinete do vereador Anderson, que ele vai indicar as pessoas que precisam urgentemente fazer o teste. Procura o vereador, porque se procurar o hospital, o posto de saúde, não faz o teste não. Com o vereador, ele encaminha lá e você vai conseguir fazer o teste”.

Para a vereadora, o vídeo é uma prova de abuso religioso. O pregador é chamado de pastor Félix. O vereador citado, Anderson Pereira, também é vice-presidente do Diretório do PSDB em Limeira. “Que tristeza saber que um correligionário, que já foi cassado por abuso de poder religioso, em um momento tão delicado de pandemia como essa, vale-se mais uma vez da igreja e dos fiéis, demonstrando que tem facilitações junto ao Poder Público”, afirmou a vereadora. O culto foi presencial e o pastor aparece no vídeo sem máscara.

Na publicação, a vereadora “marcou” vários expoentes do PSDB estadual, como o secretário de Estado e presidente do PSDB, Marco Vinholi; além dos expoentes da família Macris: o vereador Rafa, o deputado estadual Cauê e o deputado federal Vanderlei. “Entendem porque sou tão isolada no PSDB Municipal? Só tenho a lamentar a postura de um vereador do PSDB, sobretudo, lamentar pela nossa cidade, que padece o pior momento da história e recebe um ‘presente’ como esse”, criticou. A vereadora informou que medidas serão tomadas na Câmara Municipal.

OUTRO LADO

Após a publicação do vídeo, o gabinete do vereador Anderson Pereira divulgou a seguinte nota:

“O Pastor Levy, como líder religioso consciente e responsável, fez um alerta aos membros a respeito do covid-19, especialmente com relação aos cuidados cuja adoção precisa ser observada por todos nós (higienização das mãos, uso da máscara e do álcool em gel) e com relação aos sintomas da doença. Diante disso, explicou a necessidade de procura das unidades de saúde do município quando percebidos sinais de possível contaminação pelo vírus. Nesse contexto, e exclusivamente nesse contexto, nosso pastor reforçou que o nosso gabinete está à disposição para o fornecimento de maiores e melhores informações. Nesse momento, essa é a única forma de ajudarmos aos limeirenses: conscientizando e esclarecendo o necessário. Há uma quantidade limitada de testes do covid-19 no município, a qual é administrada pela Secretaria da Saúde, de acordo com as evidências epidemiológicas, sem qualquer envolvimento com os vereadores ou com as organizações religiosas, sempre atentos aos princípios da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).”

O Legislativo ainda não se pronunciou a respeito.

Um vídeo com o trecho da fala do pastor foi publicado na internet, pela rádio Educadora de Limeira e está disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=eq373dfFRuE

Por Wander Pessoa (@pessoa_wander)