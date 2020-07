Mais 3 musas contam da vida na pandemia

Ela é morena, linda e chama a atenção por onde passa. Ela levou o instagram à loucura nos últimos dias. Dona de um corpo invejável, a musa do Brasil, Jessica Meneses deixou seus seguidores babando ao publicar fotos do seu último ensaio sensual nas redes sociais. Nos cliques, que foram publicados pela baiana que possui mais de 17 mil fãs, ela exibe seu corpo perfeito.

Tem foto de tudo que é jeito para Jessica Meneses exibir seu corpo saradíssimo. Em um dos cliques ela mostra seu bumbum na nuca com calcinha preta e em outra foto, a beldade seu corpo perfeito numa lingerie. Os cliques foram realizados pelo fotográfo Mateus Santos e realizado no Palácio Kari Sanglit, em Itabuna, interior da Bahia.

Os cliques sensuais renderam diversos elogios nos comentários da publicação para Jessica: “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Dizem que Deus não existe”, “Capa de revista com certeza” e Linda demais” foram alguns dos comentários. Para acompanhar mais sobre esssa baiana espetacular, basta seguir ela em seu instagram oficial @jessicameneses.oficial.

Conheça Amanda Hilary a musa multi talentos

Ela tem apenas 21 anos de idade, porém ao encontrar Amanda Hilary é impossível de se imaginar o monte de talentos que a gata tem. Sem abrir mão de nada de uma garota de sua idade, ela afirma que ama uma boa resenha com os amigos e uma roda de narguilé.

Agora além de ser uma bela mulher Amanda também ama tocar piano, ler, desenhar e também canta! Porém agora, a musa se prepara para mais um desafio, o artístico. Representada por um importante escritório artístico de São Paulo, a beldade recebeu com entusiasmo a possibilidade de ter uma carreira mais profissional.

“É muito importante eu ter essa aparição eu gosto de me comprometer com os projetos e tenho um espírito competitivo saudável para me destacar nesse projetos” afirma Amanda. Às redes sociais tem sido muito importante também, onde as pessoas podem acompanhar mais de Amanda e ser influenciada de forma positiva. Muitos outros projetos irão vir após a pandemia e com toda certeza muito ouviremos falar dessa gata.

Musa de São Paulo revela preconceito cultural na Europa

Nessa semana tivemos mais um caso no Big Brother Portugal, que após criar uma regra machista que fazia com que todos os homens da casa estivessem imunes durante a semana, assim obrigando que as mulheres votassem entre si para o paredão, mostrou a participante Sônia Jesus fazendo um comentário preconceituoso sobre mulheres brasileiras.

Em uma conversa sobre os fãs do nosso país, a sister disparou: “Elas [as brasileiras] são de uma raça… Elas são da favela”

Nascida no interior de São Paulo, a musa do estado mora em Lisboa a 14 anos em Lisboa e realiza trabalhos em diversos países europeus, onde pode acompanhar a dificuldade de brasileiros que vivem na região.

Mayra se diz indignada com a situação e disparou: “Infelizmente o preconceito cultural é uma realidade na Europa. Temos muitos casos de discriminação de mulheres latinas, que são vistas com maus olhos pelo povo local.”

Apontada como sósia da cantora Anitta, a musa Mayra Borowik estará no Brasil em setembro para as fotos oficiais do projeto Musa do Brasil.

Fotos: Arquivo Pessoal / Ag. Luxxus