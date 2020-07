Representante Com. e arquiteta. Apostas do Patriota

Um representante comercial e uma arquiteta serão das apostas do Patriota na campanha para vereador em Americana este ano. Abaixo o relato de próprio punho de Daniel Tadeu e Luciana Rando, seus sonhos e capacidades para estar na Câmara de Americana em 2021.

Me chamo Daniel Tadeu, tenho 39 anos e moro na Praia dos Namorados. Venho como pré-candidato a vereador em Americana representando a região do Pós- Anhanguera. O que me motivou foi um trabalho iniciado a dois anos com um grupo de moradores da praia e bairros ao redor, do qual conseguimos êxito nas melhorias para esses bairros, incluindo troca da iluminação por LED, recapeamento das principais vias de acesso e intervenções na orla, que venha a ser uma àrea de lazer importante para toda a cidade.

Outro ponto preponderante em me lançar pré-candidato é que com mandato em mãos poderei trabalhar e fazer muito mais pelo Pós-Anhanguera e pela cidade do que já consegui sem mandato, como cidadão comum.

Luciana Rando de Macedo, 52 anos, arquiteta, tem como foco Trazer vida e conectividade aos espaços públicos da cidade. Não vai trabalhar para uma única região da cidade, mas a cidade como um todo, priorizando as áreas nunca trabalhadas.

Se propõe a ser candidata a vereadora porque, sendo americanense, e entendendo as necessidades da cidade, me sinto na condição de, a partir disso, propor e realizar projetos que atendam às demandas que nossa população requer.