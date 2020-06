PT lança pré-candidatura de Lurdinha Ginetti

Na manhã deste domingo (28), o Diretório Municipal do PT de Americana se reuniu mais uma vez de forma virtual, através de videoconferência, por conta da necessidade de distanciamento causada pela pandemia do coronavírus.

A reunião foi marcada pelo sentimento de alegria e de energia positiva, com a oficialização da pré-candidatura da companheira Lurdinha Ginetti para a disputa majoritária na cidade de Americana.

Lurdinha, que filiou-se no PT em outubro de 2015, foi vereadora na cidade pelo PDT de 2004 a 2008, sendo a única representação feminina no legislativo americanense após várias legislaturas sem nenhuma cadeira sendo ocupada por mulheres. Cumprindo todos os tramites legais que o partido requisitava, Lurdinha apresentou seu nome e recebeu apoio unânime ao seu nome dentro do PT de Americana.

“Fiquei emocionada com o apoio dos companheiros e companheiras pelo reconhecimento da minha luta e muito honrada pela confiança em mim depositada”, disse a pré-candidata.

Ela explica ainda que a ideia da candidatura surgiu por indicação de outros companheiros e companheiras. “Fomos amadurecendo a ideia ao longo das discussões políticas, as quais nos levaram a considerar a importância de oferecermos ao povo o nosso projeto de desenvolvimento democrática e popular para Americana”.