Kim convida técnicos da Prefeitura para discutir PDDI E PDFU

Na manhã desta quinta-feira (25), a Comissão Especial de Estudos sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e Desenvolvimento Físico e Urbanístico (PDFU), presidida pelo vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, se reuniu com técnicos da Prefeitura de Americana para discutir sobre os Projetos de Lei protocolados pelo Executivo sobre o tema.

Além de Kim, estavam presentes os parlamentares Alfredo Ondas, Welligton Rezende e Juninho Dias. Representando a Prefeitura, estavam os secretários de Planejamento, Angelo Marton, e de Governo, Vinicius Guizini e Antonio Cândido de Nadai e Adriana Rosa compondo a equipe técnica. Segundo Kim, a equipe da Prefeitura foi convidada para apresentar os principais pontos e adequações dos projetos.

“Sabemos que esses projetos são de extrema importância para a cidade de Americana, por isso queremos que todo os pontos estejam alinhados, para que todo esse processo seja o mais transparente possível”, comentou. O encontro, que aconteceu no Auditório Dr. Carlos Fonseca, mais conhecido como ‘Plenarinho’, contou com todas as medidas de segurança: distanciamento social, obrigatoriedade de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

Como os projetos tratam de matéria urbanística, a realização de Audiências Públicas é imprescindível, conforme estipula o Estatuto das Cidades. “Tomaremos todas as medidas necessárias para garantir, de maneira segura, visto o cenário que estamos enfrentando, que o processo de discussão dos projetos ocorra de forma transparente e participativa, a fim de garantir o melhor para a cidade”, defendeu.