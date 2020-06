Cassação do mandato de Carol Moura será votada no sábado

A Câmara de Nova Odessa agendou para o próximo sábado, dia 27 a sessão extra para julgar o pedido de cassação baseado na denúncia, por eventual quebra de decoro, da vereadora Carol Moura (Podemos). A Comissão Processante formada por três vereadores definiu, por unanimidade, pela cassação da parlamentar, que será votada em plenário a partir das 14 horas, através de videoconferência, com transmissão ao vivo pelo site, Facebook e Youtube da Câmara.

Aberta em 9 de dezembro do ano passado, a comissão apura a suposta falta de decoro na conduta pública de Carol devido ao processo criminal que ela respondeu pela acusação de tentativa de furto em uma loja de roupa no Shopping Dom Pedro, em Campinas. O processo, que acabou suspenso pela Justiça, foi retomado recentemente e o relatório conclusivo será lido e em seguida votado.

Os membros da Comissão Processante foram: Elvis Ricardo Garcia, o Pelé (PSDB), presidente; Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), membro; e Carla Lucena (PL), a relatora. Os três vereadores emitiram parecer pela cassação do mandato parlamentar, cujo processo foi iniciado pela denúncia dos cidadãos Antônio Marco Pigato e Lucas Camargo Donato, com base no Decreto-Lei 201/67.

O Poder Legislativo também realizou a convocação do primeiro suplente da coligação pela qual Carol Moura foi eleita, Wladiney Pereira Brigida (o Polaco), para participar exclusivamente dos atos da sessão de julgamento da denúncia, uma vez que a vereadora está legalmente impedida de participar da votação.