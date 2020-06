Emenda de R$1 milhão vai cobrir recapeamento de 15 vias

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza assinou nesta sexta-feira (19) ordem de serviço para obras de recapeamento de trechos de 15 vias em seis diferentes bairros de Nova Odessa. O valor de mais esse investimento em mobilidade urbana é de R$ 1 milhão, de uma emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa), Cauê Macris. O trabalho – que teve início imediato – é de responsabilidade da Construtora Simoso, vencedora do processo licitatório.

Acompanharam a assinatura da ordem de serviço e o início do recape o secretário de Obras e Planejamento, José Carlos Belizário; o diretor da mesma pasta, Erik Ortolano; e os vereadores Avelino Xavier, o Poneis; Elvis Ricardo Garcia, o Pelé; e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin.

No total, serão mais de 27,1 mil metros quadrados de recape em trechos de ruas e avenidas – o equivalente a pouco mais de três quilômetros – dos bairros Jardim São Manoel, Centro, Maria Rapozeiro Azenha, Santa Luiza 2, São Jorge e Santa Rosa. “É mais uma obra na área da mobilidade urbana, que trará mais segurança para os motoristas e pedestre. Mais uma obra que está sendo realizada em Nova Odessa graças ao deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia e grande amigo da nossa cidade”, disse o prefeito Bill.

“O governo do prefeito Bill está sempre buscando deixar a cidade com mais segurança para a população. A manutenção e o recapeamento dessas vias são de suma importância para a melhoria da qualidade de vida e conservação do nosso município”, afirmou o vereador Poneis. “Nova Odessa está inserida em uma localização privilegiada dentro da Região Metropolitana de Campinas”, ressaltou Tiaõzinho. “O prefeito Bill tem feito muito, em todas as áreas da administração, e não deixa de lado a mobilidade urbana. É importante as ruas da cidade estarem em ordem”, endossou Pelé.

No Jardim São Manoel, o recapeamento será feito na Avenida Paschoal Piconi (entre a Avenida Uirapuru e a Rua Olívio Belinate); Avenida Uirapuru (entre a Avenida Paschoal Piconi e a Rua Sigesmundo Anderman); e Rua Sigesmundo Anderman (entre a Rua Olívio Belinate e Avenida Uirapuru). No Centro, o trabalho será realizado na Rua Independência (entre as ruas Rio Branco e Duque de Caxias) e Rua Anchieta (entre as ruas Independência e 13 de Maio). No Jardim Dona Maria Rapozeiro Azenha, o recapeamento vai abranger trechos das ruas Herman Janait (entre as ruas Maria Benincasa e João Bassora) e João Bassora (entre as ruas Herman Janait e André Liekming).

No Residencial Santa Luiza 2, o trabalho será feito na Rua Frederico Lanzoni (entre as ruas Celeste Paulão e Joaquim Gomes); Rua Joaquim Gomes (entre as ruas Frederico Lanzoni e Joaquim Cunha), Norma Bassora (entre as ruas Irineu José Bordon e Joaquim Cunha); Francisco Leite Camargo (entre as ruas Maximiliano Dalmédico e Cezarina Bordon); Cezarina Bordon (entre as ruas Francisco Leite Camargo e Celeste Paulão). No Jardim São Jorge, o trabalho contemplará a Rua Cuiabá (entre as ruas São Paulo e Florianópolis) e no Santa Rosa, a Rua Rio Branco (entre as ruas Ernesto Sprogis e João Bassora) e Carlos Liepin (entre as ruas Anchieta e XV de Novembro).

OUTRAS INTERVENÇÕES. Também está em andamento a recuperação da Estrada Rodolfo Kivitz, entre a Rua Frederico Puke (entrada do bairro Guarapari) e a Fazenda Velha. A empresa responsável pelas obras já concluiu a aplicação do reforço de quatro centímetros em toda a extensão desta primeira fase e iniciará agora a aplicação da “capa” – faixa de rolamento propriamente dita -, que terá mais três centímetros. O investimento na obra é de R$ 2,5 milhões. Ela consiste na recuperação de um trecho de 3,4 quilômetros da via, pela qual passam, todos os dias, mais de 2,5 mil veículos, principalmente caminhões.

Nos próximos dias, o prefeito Bill vai assinar também a ordem de serviço para recapeamento e revitalização da Avenida Brasil, obra que será realizada graças a emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), também no valor de R$ 1 milhão. O trecho da Avenida Brasil que será recapeado e revitalizado fica entre a Rodovia Jean Nicolini e a Avenida Ampélio Gazzetta, com pouco mais de mil metros. O local também ganhará nova sinalização horizontal e uma ciclofaixa. O recurso também será usado para o recape de trechos das ruas José Maria Bellinate e Angelina Piconi, no Lopes Iglesia, e Jerônimo David e Julio de Moraes, no Green Village. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 4 meses após a emissão da ordem de serviço.