Bombeiros resgatam cachorro em buraco de 3 metros de profundidade

Na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, foi acionado para retirar um cachorro de médio porte, que caiu dentro de uma broca de fundação, com aproximadamente 3 metros de profundidade.

A guarnição tentou retirar o animal com cordas, cambão, cinta de lona, croqui, porém não obteve êxito devido o cachorro estar entalado até o pescoço no fundo da broca.

Com objetivo de preservar a vida e a saúde do animal, a equipe solicitou a ajuda de uma retroescavadeira, que com orientação dos bombeiros, abriu uma vala de aproximadamente 4 metros de profundidade ao lado da broca e retirou o cachorro com segurança.

O proprietário da obra se prontificou a prestar toda e qualquer assistência ao animal.