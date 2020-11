15 novatos com chances nas Câmaras

Os trackings do NM em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa trouxeram mais de 250 candidatos a vereador citados, com alguns nomes se destacando de fato. Em Santa Bárbara, dois médicos, um candidato dos PSL e uma não tão novata do PV estão entre as principais apostas para as cerca de 9-10 vagas que estarão em disputa para os novatos.

Em Americana, alguns nomes que trabalharam a cidade toda ou que têm como linha discursiva a carreira profissional devem ser os destaques entre os também 9-10 vagas em disputa. Dois nomes da persistência também são apostas com grandes chances.

Em Nova Odessa, dois nomes se destacaram com um deles até fazendo aposta de que vai bater o recorde histórico de mais votado da cidade. Se for eleito, será já uma novidade.