100 Milhas Piracicaba acontece neste final de semana com público

Tradicional prova do automobilismo brasileiro, a 32ª edição das 100 Milhas Piracicaba movimentará o ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) neste fim de semana, dias 21 e 22 de agosto.

Em 32 anos, a prova nunca deixou de ser realizada, porém, em 2020, o público não pode prestigiar. Neste ano, as arquibancadas poderão receber 60% de sua capacidade.

A organização espera reunir mais de 20 carros na corrida que terá 160 km, disputada em 78 voltas no traçado de 2.100 metros do autódromo localizado em Piracicaba, interior de São Paulo.

A prova é disputada por duas categorias que correm juntas, formando um único grid, mas pontuam separadamente: Turismo (composta por carros comuns que competem no certame de Marcas e Pilotos) e Tubular (protótipos da modalidade automobilística chamada Autocross, mais conhecidas como gaiolas).

História da prova

Criada e organizada por Dito Giannetti, sendo ele até hoje o maior vencedor da prova com oito conquistas, a primeira edição da prova ocorreu em 1984, no bairro Parque Taquaral, em um haras. Inicialmente a corrida era disputa apenas por gaiolas tubulares, apropriadas para a prática do off-road. A partir de 1990, após inaugurar o autódromo de terra do ECPA, o evento se tornou anual.

“O ECPA promove a 100 Milhas Piracicaba desde 1990, um ano após inaugurar a pista de terra. Com o passar dos anos, a prova passou a fazer parte das comemorações de aniversário da cidade, foi ganhando importância e hoje integra o calendário do automobilismo nacional”, informou Giannetti, que é o proprietário do ECPA.

Em 2002, a 100 Milhas Piracicaba passou a receber uma prova preliminar de carros da categoria Turismo, numa prova de 60 Milhas. A partir de 2010, com a pavimentação do circuito, carros e gaiolas passaram a formar um grid único.

Para esta edição, a organização espera a participação de pilotos de várias partes do Brasil, invadindo Piracicaba para participar dessa grande festa motorizada. “Já temos mais de 25 pilotos inscritos e esperamos superar os 30 para fazer uma festa bem bonita para que as famílias venham ao ECPA prestigiar uma bela prova e um grande evento”, diz Daniella Giannetti.

Horários

Os motores começam a roncar na sexta-feira (20), com treinos livres. No sábado os treinos continuam logo pela manhã e no meio da tarde serão realizadas as tomada de tempo classificatórias para a formação do grid de largada, que acontece no domingo, pontualmente, às 15 horas.

Confirma a programação completa das 100 Milhas Piracicaba 2021:

Sexta-feira – dia 20 de agosto:

10h às 17h – treino livre todas categorias

Sábado – dia 21 de agosto:

8h30 às 15h – treino livre todas categorias

15h30 às 15h45 – tomada de tempo Tubular

16h às 16h15 – tomada de tempo Marcas e Pilotos

Domingo – dia 22 de agosto

9h às 9h15 – Warm up Tubular

9h20 às 9h45 – Warm up Marcas e Pilotos

9h45 às 13h45 – DRIFT

14h20 – Abertura do Box

14h30 – Apresentação dos pilotos

15h – Largada 100 Milhas Piracicaba

Obs: Horário sujeito a alteração

Ingressos e estacionamento

O autódromo do ECPA estará aberto ao público, poderá receber 60% de sua capacidade e exigindo as medidas de segurança e sanitárias, como o uso de máscara e distanciamento. O ingresso custa R$ 50 por pessoa trazendo 1 kg de alimento não perecível e valendo para os dois dias de evento. Todo o arrecadado será doado para o Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento custa R$15.

Serviço

O ECPA fica localizado na rodovia SP 135, km 13,5, no distrito de Tupi, em Piracicaba/SP. O local possui lanchonete, restaurante, estacionamentos, sanitários, arquibancadas, área de recreação infantil e um kartódromo para a prática de kart de aluguel. Mais informações pelo whatsapp (19) 974037683, e-mail [email protected], www.ecpa.com.br e @ecpabrasil