10 estatísticas para consagrar o vídeo-marketing

Se você perguntar para qualquer profissional de engajamento nas redes sociais “quais são os maiores desafios?”, com certeza vai obter a resposta: conseguir tráfego orgânico.

Isso porque o tráfego se transforma em potenciais novos clientes e consequentemente converter em mais vendas. Mas, engajar as pessoas de uma forma genuína requer bastante estratégia e trabalho.

Temos literalmente bilhões de horas de conteúdos sendo postadas todos os dias, então como se destacar e conseguir usuários ativos para só então, talvez transformá-los em clientes?

Ultimamente, alguns métodos vêm se sobressaindo e o vídeo-marketing é um deles.

Confira 10 estatísticas para entender como essa ferramenta pode ajudar a melhorar seu tráfego:

1. Volume de acessos

Em 2017, foi constatado pela Hubspot que mais de 50% dos clientes preferiam consumir vídeos das marcas que seguem do que qualquer outro tipo de mídia. Não apenas isso. Grande parte destes tornaram-se consumidores efetivos.

2. Quantidade de vendas

A mesma pesquisa revelou que 80% das empresas que utilizaram o vídeo-marketing registraram um aumento em suas vendas e 99% delas afirmaram que continuarão usando como peça vital de sua estratégia de marketing, devido aos resultados.

3. Influência na decisão de compra

Outro levantamento apontou números relevantes sobre a influência do vídeo para os consumidores. De todos os consumidores entrevistados, 74% afirmaram que foram convencidos a comprar um produto após assistirem um vídeo sobre ele.



4. Melhora no tráfego

A Renderforest, especialista em branding, constatou que o uso do vídeo-marketing ajudou as empresas a aumentarem o tráfego de suas páginas em até 51%. Criar anúncios interessantes em forma de vídeo, além de auxiliar as vendas, atrai um público curioso a página.

5. Presença de mercado

O uso de vídeos como parte de uma estratégia de marketing pode aumentar em até 70% Brand Awareness, de acordo com a Rock Content. Esse é o índice que mede o quão reconhecível é a marca para os clientes, ou seja, sua presença no mercado como um todo.

6. Boas projeções

A Forbes estima que em 2022, o vídeo-marketing corresponderá a 82% de todo o tráfego de um consumidor, número 15 vezes maior do que o registrado em 2017.

7. Adesão das marcas

Atualmente, cerca de 85% das empresas já utilizam o vídeo-marketing como peça-chave de suas estratégias publicitárias, em diferentes redes sociais, de acordo com a Hubspot.

8. Interesse do público

Em uma pesquisa feita pelo Facebook, descobriu-se que 62% dos consumidores estadunidenses ficaram mais interessados em uma marca após verem vídeos dessa empresa nos stories.

9. Uso de influencers

Cerca de 60% dos consumidores hoje estão mais propensos a comprarem um produto recomendado por um Youtuber do que uma estrela de cinema ou tevê. Figuras como Felipe Neto hoje vendem mais do que grandes figurões como Tiago Leifert.

10. Poder das redes sociais

O engajamento nos stories e vídeos IGTV do Instagram podem ser até 10 vezes maior do que o Facebook, criando tráfego direto em múltiplas plataformas da empresa, podendo reverter-se em maior conversão.

Era digital

Nossa sociedade produz e consome mais vídeos do que nunca. Esta tendência não desacelerará, pelo contrário, os vídeos tomarão um papel ainda mais central pelos próximos acontecimentos tecnológicos.

Um indício disso, são as redes sociais que não eram tão voltadas para vídeos e atualmente fazem o movimento para se centrarem nesse tipo de mídia, inclusive entregando mais aos usuários materiais audiovisuais, em comparação a fotos ou textos, por exemplo.

Diante desse cenário e após a revelação dessas estatísticas, é interessante aproveitar a estratégia que vem ajudando empresas a atingirem números até então nunca obtidos.

FONTES:

https://animoto.com/blog/business-video-marketing-survey

https://www.dialogfeed.com/digital-marketing-7-trends-you-must-know-for-a-successful-campaign/

https://rockcontent.com/br/blog/brand-awareness/

https://www.renderforest.com/blog/video-marketing-statistics

https://www.hookle.net/post/what-is-video-marketing-and-why-is-it-important-for-small-businesses

https://startupbonsai.com/gain-more-customers-with-video-content/

https://99firms.com/blog/video-marketing-statistics/#gref

https://www.brandwatch.com/blog/youtube-stats/

https://blog.hubspot.com/marketing/content-trends-global-preferences?_ga=2.242889606.505938919.1588335762-1773951929.1505418950

https://www.facebook.com/iq/insights-to-go/62-62-of-people-who-use-stories-across-the-facebooks-family-of-apps-surveyed-said-they-have-become-more-interested-in-a-brand-or-product-after-seeing-it-in-stories-stories-are-defined-as-photos-and-videos-temporarily-viewed-or-shared-for-24-hours-on-social-media#:~:text=62%25%20of%20people%20who%20use,after%20seeing%20it%20in%20stories.