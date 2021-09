10 eBooks pra ler no Kindle Unlimited

Orgulho & Preconceito: os Bennets é uma família nobre, porém sem dinheiro, composta pelo pai, pela mãe e por cinco moças, todas em idade de se casar e nenhuma com direito a herdar a propriedade da família. Para assegurar o futuro delas, é preciso encontrar pretendentes de boa posição – uma busca que atormenta a senhora Bennet e, consequentemente, a família toda.

(Editora Edipro – Via Leitura | Autora: Jane Austen | Acesse: https://amzn.to/3AgwImG)

Um Coreano Em Minha Vida: Park Jae Young e Elleanor, uma linda necromante, se conheceram na infância e tornaram-se melhores amigos, mas um fato obrigou Jae Young a voltar para a Coreia do Sul. Vinte e três anos depois, ele retorna ao Brasil para ajudar seu irmão mais novo e acaba reencontrando Elleanor, que abre a velha ferida que o atormenta desde que partiu. (Editora: Arcádia | Autora: Katherine L. Leighton | Acesse:https://amzn.to/3hHMpMG)

A Melodia dos Sonhos: Sayuri é uma jovem asiática que mora na cidade de São Paulo e almeja expandir os seus negócios on-line. Já Tomás é musicista e seu maior sonho é fazer parte de uma grande orquestra. Estimulado pela avó, ele se inscreve para um teste que poderá mudar o curso da sua vida e de quem cruza com ele. A música além de ser o elo de união entre eles, será o gatilho de transformação e cura na vida do jovem casal.

(Editora: Lura | Autora: Juliana Marinho | Acesse: https://amzn.to/39dLcaX)

Persuasão: a senhorita Elliot, filha de um importante — porém falido — baronete, de repente se vê obrigada a conviver com um amor do passado. Anos antes, Anne aceitara se casar com Frederick Wentworth; contudo, por ele não ser rico nem influente, ela foi persuadida pela família a romper o noivado. Agora, Wentworth retorna à cidade com um título de oficial da marinha, bastante dinheiro e o objetivo de se casar.

(Editora Edipro – Via Leitura | Autora: Jane Austen | Acesse:https://amzn.to/2YYF04O)

O Fardo de Amar: Elena é uma adolescente provinciana. Vendida aos 16 anos pela própria mãe, a um homem vinte anos mais velho, ela se vê perdida num mundo novo. Agredida e abusada pelo seu marido constantemente. Marcada a ferro e fogo, Elena não tem muitas opções de vida senão obedecer e ser submissa.

(Autora: Lady Book | Acesse:https://amzn.to/3Ap5Fpl)

A Oliveira Natural: a obra demonstra de maneira didática, com base primordial na Bíblia, bem como em várias outras referências, em especial a literatura rabínica e acadêmica, a ligação do cristianismo com a nação de Israel, a “Oliveira Natural”, segundo o apóstolo Paulo. Visa revelar à Igreja cristã gentílica suas raízes, um pouco de sua história e o quanto do cristianismo há dentro do judaísmo. (Autor: Getúlio Cidade | Acesse:https://amzn.to/2Z8VJmf)

O voo da pipa: o retrato de uma época em que as angústias e incertezas geradas pela pandemia do coronavírus atravessaram o caminho de todos os seres viventes. E no caminho muitos encontraram suas dores pela perda de entes queridos. Durante o isolamento, o protagonista encontra na esposa que faleceu a sua interlocutora, com quem passa a conversar e compartilhar as próprias angústias. (Autor: Roberto Gerin | Acesse:https://amzn.to/2XvbALw)

Lições para você construir negócios exponenciais: de vendedor de sacolas a fundador do multimilionário Grupo Ideal Trends, o empresário disruptivo, José Paulo Pereira Silva, compartilha, neste livro, as mais diversas experiências, obstáculos e estratégias que o levaram a ser um dos maiores cases de sucesso nas mais diversas áreas que empreendeu, especialmente nos ramos de tecnologia e startups, e revela quais métodos utilizou para se tornar um empreendedor bem-sucedido.

(Editora: IdealBooks | Autor: José Paulo | Acesse: https://amzn.to/39gL5LS)

Não Branco Não Homem: num cenário pré-eleitoral na metrópole imaginária Cravos, o destino de Greenville, bairro pobre ocupado pelo narcotráfico e incrustado no bolsão rico da cidade, afeta diretamente as intenções de voto dos dois principais partidos. O partido de direita prega uma desocupação sumária comandada pelo exército, e o de esquerda opõe a isso uma política de inclusão social. (Autor: Toni Grado | Acesse:https://amzn.to/2XvbALw)