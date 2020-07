10 dicas para controlar a Ansiedade

Estamos vivendo tempos difíceis, é um fato. E em meio a esta pandemia, é muito normal o aumento dos níveis de ansiedade e estresse em todos nós, principalmente nos que já tem diagnóstico de ansiedade ou pânico.

Afinal de contas, quem nunca viveu uma crise de ansiedade, pelo menos uma vez na vida?

Por isso, a neuropsiquiatra, Dra. Gesika Amorim, especialista em saúde mental e neurodesenvolvimento, nos dá diversas dicas para ajudar a controlar a ansiedade principalmente neste momento.

Ela começa dizendo que o autoconhecimento é o primeiro passo para controlar qualquer crise que possamos ter.

“Quando você sabe quem você é, sabe quais são as suas fraquezas, então você consegue trabalhar as suas crenças, para que elas não se tornem fontes geradoras de ansiedade”- diz a Dra. Gesika Amorim.

A pessoa ansiosa tende a catastrofizar as situações, por exemplo: Ela consegue fazer uma formiguinha se parecer com um elefante, mas a partir do momento que ela conhece a si própria e conhece as suas crenças, então, ela começa a desmistificar isso.

Por isso, a dica número 1 é a Terapia de Autoconhecimento.