10 curiosidades pouco faladas sobre Marina Ferrari, de ‘A Fazenda 13’

A estreia de “A Fazenda 13” (Record TV), na última terça-feira (14), movimentou as redes sociais. Entre os nomes mais comentados está o da empresária e influenciadora, Marina Ferrari, que tem mais de 4 milhões de seguidores e chamou atenção pela beleza e carisma. Mas se engana quem pensa que a alagoana, de 28 anos, é só um rostinho bonito. Separamos 10 curiosidades sobre Marina que você precisa saber.

1 – Marina quase se chamou Maria

Segundo o pai de Marina, o nome da empresária quase foi Maria Eduarda. A mãe gostava mais de Maria, porém, o pai da jovem queria algo que fosse bonito, mas que também transmitisse muita força. Então, a mãe concordou e os dois deram o nome para a moça. Ele ainda conta que não teve nenhuma grande inspiração, apenas sentiu que Marina expressava o que ele desejava para a filha.

2 – Começou a ‘trabalhar’ na área da beleza aos 10 anos

Marina sempre gostou de brincar com maquiagens e a fazer penteados desde muito nova. Inspirada pela mãe, que sempre foi muito vaidosa, aos 10 de idade Marina pediu ao pai uma boneca que só tinha cabelo, própria para fazer penteados e maquiagens. Desde muito nova já demonstrava paixão pela área da beleza.

3 – Conectada desde os 15 anos

Ela está presente nas redes desde os 15 anos. A morena já teve perfis no Fotolog, Garagem, Formspring, indo pra Orkut, Facebook, Snapchat, Instagram, e sempre acompanhou o desenvolvimento das redes sociais. Desde o início Marina postava as maquiagens e penteados que fazia e não demorou nada para estourar nas redes sociais. Em 2015 começou a postar vídeos no Youtube, canal em que dava dicas sobre penteados e tranças e era o início de um grande sucesso.

4 – Jogou na seleção de vôlei no colégio

Marina sempre gostou muito de esporte. Quando tinha 10 anos já treinava vôlei na escola e fazia aulas de karatê. Educação física era sua matéria favorita e ela ficava contando as horas para começar as aulas. O desempenho da jovem foi tão bom, que chegou à seleção de vôlei do colégio. A moça puxou esse espírito esportivo dos pais que sempre praticavam atividades e incentivaram a filha.

5 – Espírito empreendedor de família

A alagoana cresceu vendo o pai cuidar de comércios e empresas, o que a fez gostar dessa área e pensar em ter o seu próprio empreendimento desde novinha. O pai conta que o lado empresária acabou sendo uma consequência do sucesso que as redes sociais e a internet proporcionaram. Hoje em dia, a peoa de “A Fazenda 13” é proprietária da própria linha de maquiagem e produtos para o cabelo que leva seu nome. Além de ser dona de um salão de beleza o “Espaço Marina Ferrari” e de possuir a própria loja “Marina Ferrari Store”.

6 – Apaixonada por animais e destemida

Quando era criança e o circo ia para Maceió, a primeira coisa que Marina queria ver eram os animais, na época permitidos. Sempre que via algum bichinho, pedia para ter em casa. Mesmo sem saber se o animal era manso ou não, ela ia fazer carinho, alisar e beijar. Uma vez fez isso com um macaquinho que um tio criava e acabou sendo mordida. O pai diz que relutou em dar um animal de estimação para a jovem pelo trabalho que a menina teria, mas ela insistia, queria adotar um hamster, peixe, porquinho da Índia, passarinho e até um pintinho. Até que Marina ganhou seu primeiro cachorro da raça poodle, no qual colocou o nome de Mickey e era um grude com ele o dia todo.

7 – Formação profissional fora do Brasil

Com o sucesso que seus vídeos fizeram na internet, resolveu se profissionalizar cada vez mais. Graduada em Administração em Maceió, também estudou maquiagem fora do Brasil e se formou em Make-Up Artist & Beauty Artist pela Make Up For Ever – New York. Além de ter feito cursos no Senac e no Instituto Embelleze.

8 – Masterchef Fitness

Quando era mais nova, Marina não tinha muita habilidade com o fogão. Com o passar dos anos e para cuidar melhor da saúde, a morena aprendeu uma série de receitas fitness que ela incorporou no cardápio do dia a dia. Porém, ela também gosta de uma comida caseira e bem simples, filé com arroz é um dos seus pratos favoritos (ela detesta feijão desde criança). Moradora do litoral, ela também adora frutos do mar, principalmente, camarão, siri de coral e pata de caranguejo.

9 – Contra a cultura do cancelamento

Por ter uma presença muito forte nas redes, Marina tem consciência o de quanto é difícil lidar com o julgamento dos outros. Ela é totalmente contra a cultura do cancelamento por acreditar que todos têm o direito de errar. “Não é só porque alguém é uma figura pública, que ela tem que ser julgada e condenada pelos seus erros. Nós temos que ter noção do quanto nossas falas e atitudes podem interferir na vida das pessoas”, conta.

10 – Marina na carreira artística?

Ela ainda tem o sonho de tentar carreira no mundo artístico e para conseguir ter um melhor desempenho perante as câmeras, enquanto morava no Rio de Janeiro, fez um curso de interpretação com a atriz e diretora Cininha de Paula. Além de fazer aulas com uma fonoaudióloga, para aprimorar a fala e se expressar melhor na internet.