10 anos sem Amy Winehouse

Há 10 anos, o mundo da música perdia Amy Winehouse, no dia 23 de julho de 2011. Dona de uma voz inconfundível e poderosa, a cantora e compositora inglesa entrava nesta data na lista dos artistas que se despediram da vida aos 27 anos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones e Jim Morrison. Neste período sem Amy, “Rehab” foi a sua canção mais tocada no Brasil, de acordo com um estudo feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) das músicas mais tocadas da artista no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública.

Outros sucessos de Amy Winehouse se destacaram no levantamento. “Back to black”, uma das músicas mais marcantes da artista e que também é o nome do segundo álbum de estúdio da cantora e compositora britânica, foi a segunda mais tocada no país entre 2011 e 2021. Logo em seguida, “You know I’m no good” aparece na terceira posição do ranking.

Amy Winehouse tem 57 músicas e 330 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, mais de 50% de seus rendimentos em direitos autorais no Brasil foram provenientes dos segmentos de Rádio e TV.

De acordo com a lei brasileira do direito autoral (9.610/98), após a morte de Amy Winehouse, seus herdeiros receberão os direitos autorais pela execução pública de suas músicas por 70 anos. Os valores arrecadados no Brasil são distribuídos pelo Ecad para a associação brasileira que representa Amy e esta, por sua vez, repassa esses valores para a associação estrangeira à qual o artista é filiado.

“A perda prematura desta artista é algo ainda doloroso. Sua carreira prometia um caminho surpreendente e belo. Sua voz e forma muito particular de interpretação jamais serão esquecidos”, disse Marcello Castello Branco, diretor executivo da União Brasileira de Compositores (UBC), associação que representa Amy no Brasil.

Ranking das músicas de autoria Amy Winehouse mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádios, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval e Festa Junina)