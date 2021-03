Levantamento realizado pela Stake, startup que viabiliza que brasileiros invistam em ações na bolsa de valores dos Estados Unidos, identificou as 10 ações americanas mais compradas pelos brasileiros em fevereiro. O ranking aponta para três grandes tendências que estão ocupando as cabeças dos investidores de Wall Street. Carros elétricos, Bitcoins e Cannabis.

As queridinhas do mercado continuam liderando e seguem uma tendência global de investimentos. Tesla e Nio se mantêm no topo – em primeiro e segundo lugar, respectivamente – e mostram uma preferência dos brasileiros por empresas fabricantes de carros elétricos.

Ocupando a oitava e nona posição, duas empresas trazem luz para um dos assuntos que estão em alta no mercado: a Criptomoeda. São elas a Riot Blockchain, que concentra esforços na construção, suporte e operação de Tecnologias ligadas à moeda digital, e a Marathon Patent Group, conhecida por seus investimentos no setor de Bitcoin, seja pela compra de moeda ou de equipamentos para mineração da mesma.

O mercado de Cannabis também ficou em alta ao longo do mês de fevereiro, é o caso da Tylray, empresa envolvida na pesquisa, cultivo, processamento e distribuição de cannabis para uso medicinal, que está ocupando a décima posição do ranking.

Para Paulo Kulikovsky, Chief Operating Officer da Stake, o grande boom recente do mercado segue em alta. “Nomes como Gamestop e AMC continuaram em pauta devido aos últimos acontecimentos que influenciaram o mercado, mas os investidores permanecem cuidadosos”, explica.

Já entre as ETFs, mais uma vez, ARK é responsável por marcar presença massiva na Stake. Os fundos administrados por Cathie Wood estão cada vez mais populares entre os investidores depois de terem proporcionado retornos de três dígitos na maioria dos fundos em 2020. As terminações K (inovação), G (genoma), F (fintech), Q (automação e robótica) e W (Web) já dão um direcionamento do que os brasileiros estão procurando nos fundos.

Confira abaixo a lista completas das ações americanas e ETFs (fundos que replicam índices) mais negociados pelos brasileiros em janeiro:

Top 10 ações

1.Tesla (TSLA)

2.Nio (NIO)

3.Apple (AAPL)

4.Churchill Capital Corp IV (CCIV)

5.Palantir (PLTR)

6.GameStop (GME)

7.AMC Entertainment (AMC)

8.Riot Blockchain (RIOT)

9.Marathon Digital Holdings (MARA)

10.Tilray (TLRY)

Top 10 ETFs

1.ARK Innovation (ARKK)

2.ARK Genomic Revolution (ARKG)

ARK Fintech Innovation (ARKF)

4.Vanguard S&P 500 (VOO)

5.ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ)

6.iShares Global Clean Energy (ICLN)

7.ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

8.ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY)

9.ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

10.iShares Silver Trust (SLV)