1 pino de cocaína e R$ 3. Mas tinha o estoque

Um homem que tinha um pino de cocaína na mão e apenas R$ 3 na mão foi detido em ação da Gama (Guarda Municipal de Americana) por conta do ‘estoque’ e do local onde foi parado. O caso tratado como tráfico de drogas foi atendido pela equipe do subinspetor Azanha, GMs César e A. Fernandes e K9 Draco.

Era por volta das 19:20 na rua Antônio Fugolin e G.A.R., 27, foi visto em um ponto conhecido como de ‘venda de drogas’. A equipe fazia patrulhamento e observou o rapaz. Ao avistar a viatura, R. saiu caminhando rapidamente não sendo possível a abordagem. “Ao se aproximar do local, observamos o indiciado mexendo no muro da residência e efetuamos a abordagem. Ao perceber que seria abordado o indiciado dispensou um pino de cocaína no chão e em busca pessoal foi localizado uma carteira contendo documentos pessoais e R$ 3,00 em moedas”, escreveram os GMs.

Ao averiguar o local onde G.A.R estava mexendo, foram localizadas mais 25 porções de cocaína idênticas a que ele havia dispensado. No local também se encontrava a testemunha F.B.B, que foi abordada.

R. negou propriedade alegando ainda ser usuário de drogas. Diante dos fatos, os dois e o entorpecentes localizados e o dinheiro foram apresentados no plantão policial. A autoridade local após tomar ciência dos fatos *RATIFICOU voz de PRISÃO em flagrante* a G.A.R pelo crime de Tráfico de Drogas ART. 33 do C.P. apreendendo as drogas e o dinheiro em auto próprio. Ele foi *recolhido* ao sistema prisional.