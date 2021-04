​CPFL investe R$ 11,1 mi com projeto de Eficiência Energética em hospitais

Campinas, 08 de abril de 2021. A rede de saúde de Campinas será beneficiada por mais uma ação de Eficiência Energética do programa CPFL nos Hospitais. Com investimentos de R$ 11,1 milhões, a CPFL Paulista irá instalar usinas solares fotovoltaicas e substituir lâmpadas comuns por tecnologia LED, mais econômicas e duradouras, em 15 unidades de saúde da cidade.

Somadas, as iniciativas vão proporcionar uma redução estimada de 5.248,34 MWh/ano, consumo equivalente ao de 2.186 residências. Além disso, as obras ainda evitarão a emissão de 323,9 toneladas de CO 2 na atmosfera, o que equivale ao plantio de 1.944 novas árvores.

Na rede Mário Gatti, serão investidos R$ 5,2 milhões na instalação de usinas solares que, juntas, somam 1.147 kWp de capacidade instalada, e na substituição de 4.539 lâmpadas por modelos LED. Já nas unidades de saúde da Unicamp, o montante é de R$ 4,5 milhões e contempla a instalação de 1.095 kWp de geração solar e de 15.320 lâmpadas. O projeto ainda beneficiará outras 4 instituições filantrópicas com o aporte total de mais R$1,4 milhão com a instalação de 303 kWp de geração solar e a substituição de 3.766 lâmpadas.

Confira a lista das unidades de saúde atendidas:

Grupo Hospital Rede Mário Gatti Hospital Mário Gatti ​ Complexo Ouro Verde ​ UPA Campo Grande ​ UPA São José ​ UPA Carlos Lourenço ​ SAMU UNICAMP Hospital de Clínicas ​ CAISM ​ Hemocentro ​ Gastrocentro ​ IOCAP Outros Maternidade de Campinas ​ Sobrapar ​ Hospital de Amor ​ APACC – Casa Ronald McDonald

“O programa está sendo executado para beneficiar os hospitais no mais breve intervalo de tempo, considerando o contexto da pandemia e utilizando todos os protocolos de segurança recomendados pelos órgãos de Saúde Pública. Nossa missão é contribuir para sustentabilidade financeira dessas instituições ao reduzir a conta de energia, algo positivo que pode, inclusive, ajudar no enfrentamento da situação delicada que vivemos”, explica Felipe Henrique Zaia, gerente de Eficiência Energética da CPFL.

Desde outubro de 2019, a CPFL Energia atua em prol da melhoria na saúde pública em toda a sua área de atuação por meio do Programa CPFL nos Hospitais. As iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ajudam instituições públicas e filantrópicas a reduzirem suas contas de energia.

A ação faz parte do compromisso da CPFL Energia com sustentabilidade por meio de investimentos, em todas as empresas do grupo, para viabilizar a transformação do setor de energia no Brasil e reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. Até 2024, o grupo tem previsão de aplicar mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor.

CPFL nos Hospitais. O programa conta com três frentes de trabalho: ações de eficiência energética, investimento na melhoria dos hospitais e um programa de doação em conta de energia para hospitais. O primeiro pilar de eficiência energética conta com investimento de até R$ 150 milhões nas quatro distribuidoras do Grupo CPFL – CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE – e atenderá até 200 hospitais. Já foram finalizadas 92 obras, através da instalação de usinas fotovoltaicas e substituídas lâmpadas com tecnologia obsoleta por modelos mais eficientes, de LED. Ao final do Programa é esperado que os hospitais economizem aproximadamente R$ 18 milhões por ano em suas contas de energia.

O segundo pilar desse Programa dará continuidade a uma iniciativa conduzida pelo Instituto CPFL. Por meio do PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e dos Conselhos Municipais do Idoso (CMI), o Instituto CPFL vem investindo na melhoria das condições dos hospitais. O objetivo deste pilar é ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis, e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.

Desde 2018, estão em andamento investimentos que somam R$ 4,8 milhões e incluem melhorias nos hospitais do Instituto do Câncer (Fortaleza – CE), Hospital Fornecedores Cana Piracicaba (SP), Hospital Infantil Varela Santiago (Natal – RN), Hospital de Caxias do Sul (RS), Hospital do Câncer de Barretos (SP) e Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi de Veranópolis (RS).

O terceiro pilar do Programa CPFL nos Hospitais permite aos clientes realizar doações para os hospitais por meio da conta de energia. Isso aumenta a arrecadação dos hospitais e Santas Casas, permitindo investimentos na melhoria das condições de atendimento. A CPFL Total – empresa do Grupo CPFL Energia – oferece esse serviço para 94 hospitais nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Essa iniciativa de doação arrecada, em média, R$ 3,7 milhões por ano, recursos que auxiliam a gestão diária dos hospitais participantes. O objetivo é expandir essa iniciativa em 2020.