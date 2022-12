Zilu Godoi compartilhou com os fãs, nesta quinta-feira (08), o resultado de seu novo visual. A empresária, que, atualmente, vive em Miami e segue impedida de vir ao Brasil por questões burocráticas, adotou uma franjinha.

Ao exibir uma foto já com o novo hair look, Zilu, que foi casada com Zezé Di Camargo e, hoje, vive um romance com Antonio Casagrande, fez uma pergunta um tanto quanto arriscada para oa seguidores. “Para cada ocasião da vida, tenha um novo estilo e, sempre que desejar, mude, ouse, arrisque-se… E seja feliz! Gostaram do meu novo visual?”, questionou.

Os seguidores, então, ativaram o modo “sincerão” e Zilu recebeu opiniões mistas sobre o visual. No entanto, a empresária acabou de se tornando alvo de comentários etaristas, um tipo de discriminação relacionado à idade e que atinge, principalmente, as mulheres. “Particularmente não gosto de franja. Combina com menininhas. Mas cada um usa o que quer”, disparou um homem. “Não condiz com a idade, só acho muito artificial. Ficaria lindo se o rosto fosse de mais nova”, criticou outro usuário.

Do outro lado, Zilu recebeu elogios carinhosos de seguidores e foi defendida pelos fãs. “Zilu, você fica linda de franja'”, elogiou uma internauta. “Quem tem que gostar é ela e tá muito bem por sinal, povo invejoso“, escreveu outro perfil.