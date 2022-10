do Yahoo.Br- As controvérsias entre Zilu Godoi e Graciele Lacerda parecem longe de ter um fim! Oito meses após a última briga pública, elas voltaram a ser centro de uma nova polêmica. O estopim foi um vídeo publicado pela ex-mulher de Zezé Di Camargo nas redes sociais nesta sexta-feira (21). Nas imagens, Zilu surge com uma peruca de cabelos pretos, longos e lisos. “Amiga, acho que não deu certo. Você tá parecendo com alguém“, diz a cabeleireira que aparece no vídeo. “Não, não, não, pode voltar pro loiro”, pediu a mãe de Wanessa Camargo.

Embora Zilu não tenha citado nomes, a peruca fez muita gente acreditar que o tal “alguém” seria Graciele Lacerda, com quem Zezé se relaciona há cerca de 15 anos. “Gosto muito da Zilu, mas esse tipo de comparação sempre fica meio deselegante”, criticou uma internauta. “Não é possível que a Zilu esteja fazendo isso”, lamentou um seguidor. “Tão madura pras essas atitudes bobas!”, apontou outra fã. “É sinal que ela não esqueceu ele”, alfinetou outro perfil. Confira as imagens na galeria de fotos acima!

ZILU: Era Fantasia de HALLOWEEN

Depois de publicar o vídeo polêmico, Zilu abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e voltou a receber uma série de críticas por conta da suposta alfinetada. A empresária se defendeu e garantiu que estava apenas experimentando uma peruca para…