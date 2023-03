Zezé Di Camargo desafina em show. Assista

Voz de Zezé di Camargo falha durante show

e ele não consegue cantar. Sertanejo ainda disse. “Nunca vivi isso na minha vida”. Ele tentou voltar mais uma vez e repetiu o vexame vocal.

A capixaba Graciele Lacerda, 35, atual namorada do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, 55, se envolveu em uma polêmica nesta semana por conta de um registro divulgado no Stories do seu Instagram.

Ao gravar mais um vídeo para compartilhar na rede social, a morena se descuidou e acabou mostrando um ícone de site pornô na tela do seu celular. A gafe aconteceu quando a beldade exibia o aparelho e contava algumas novidades. Assim que percebeu o deslize, ela rapidamente apagou as imagens.

