Os serviços de zeladoria seguem em Santa Bárbara d´Oeste. Nesta semana a Rua Padre Anchieta, no Siqueira Campos, recebeu nova sarjeta. E as ruas Cristóvão Colombo e Benedito Romão, no Jardim Santo Antonio receberam manutenção de boca de lobo e instalação de novas grades.

A capinação foi realizada na Rua Limeira, no Santa Rosa, Rua Brotas, no São Joaquim, Rua Cândido Bignotto, no Cruzeiro do Sul, Avenida Porto Ferreira, no São Joaquim, Avenida da Amizade, Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Vale das Flores.

O tapa buraco foi executado no cruzamento da Rua João Lino com Avenida Monte Castelo, na Rua Angelim Geada, no Sartori, Rua Espanha, no Jardim Europa, Rua Ribeirão Preto, no Planalto do Sol e Rua Salvador, na Cidade Nova. A Rua 23 de Outubro, no 31 de Março, recebeu conservação. Os serviços seguem nos próximos dias de acordo com cronograma.