O tapa buraco foi executado na Rua São João Batista, no Dona Regina, ruas Alexandre Bell e Antero Quintal, no Frezzarin, na Avenida da Amizade, no Parque Planalto, na Rua Holanda, no Jardim Europa, nas ruas Camaiuras e Tucanos, no Santa Rita, na Avenida da Saudade, na Vila Grego, na Rua Francisco Pinhanelli Neto, no Residencial Furlan, Avenida dos Bandeirantes, no Centro, Rua Arthur Nogueira, no São Joaquim, Rua Brasília, na Colina de Santa Bárbara e Avenida Juscelino Kubitschek, no Gerivá.

Outra frente de trabalho de zeladoria atuou na concretagem da canaleta localizada no cruzamento da Avenida do Comércio com a Rua do Carvão, no Jardim Pérola, na construção de canaleta, guias e sarjetas na Rua Itabi, no Jardim Adélia, e na manutenção de boca de lobo na Rua Alonso Keese, na Vila Linópolis, nesta semana.

Os serviços de capinação foram realizados nas ruas Suíça e Croácia, no Jardim Europa, e cemitérios municipais. A Prefeitura segue cuidando de diversos espaços públicos da cidade, conforme cronograma.