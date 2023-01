Zeca Pagodinho é a essência do Rio de Janeiro, mas até para o sambista tem situações que não dá. Durante um encontro com a influenciadora e socialite Narcisa Tamborindeguy, o sambista não escondeu o desconforto com o auê que ela fez em um restaurante.

A influenciadora começa a cantar sucessos do artista em um dos restaurantes do Hotel Belmond Copacabana Palace, onde o artista estava hospedado antes do show que fez no Réveillon da praia de Copacabana. Narcisa começa a falar alto, dançar, e rodar com a mão para cima durante o vídeo.

Visivelmente constrangido com a emoção demonstrada por Narcisa, Zeca começa a coçar a cabeça e olhar para os lados em busca de uma saída. É então que ele se lembra do celular e pega o aparelho no bolso, atendendo o que seria uma ligação para tentar ir embora.

Os seguidores de Narcisa, que compartilhou o vídeo nas redes sociais, fizeram piada com a situação. “Ele representou o brasileiro fingindo que estava em ligação”, disse um fã. “Zeca é simples, não gosta de papagaiada de gente rica. Show ele dá no palco. Fora a ressaca”, argumentou outro.