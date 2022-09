Projeto de Lenir Boldrin estreia no Teatro Municipal de Americana, no próximo dia 30. Apresentação de Zeca Baleiro, tem novos sucessos e canções consagradas.

Lenir Boldrin, produtor musical e coordenador do programa Sr Brasil da TV Cultura, traz o show Zeca Baleiro “Em Concerto” para a região, em apresentação na qual Baleiro faz um passeio pela sua discografia, incluindo canções marcantes de sua carreira e alguns “lados B”, entre músicas de seus discos mais recentes. O público também pode esperar surpresas do cantor e compositor maranhense, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas.

O show ocorre em Americana, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, no dia 30 de setembro com abertura do Teatro 20h e show às 20h30. Os ingressos estão à venda pelo site: www.ingressodigital.com e custam a partir de 75 reais.

Zeca Baleiro faz sempre uma seleção especial com canções consagradas de sua autoria: “Telegrama”, “Flor da Pele”, “Babylon” entre outras, e ainda recentes sucessos como “Ela Nunca Diz” e “Por Minha Rua” composição dele com o uruguaio Dany Lopez, informa Lenir Boldrin.

“É sempre um prazer se apresentar nessa região que valoriza as artes. Vamos tocar músicas dos discos mais recentes, como os 2 volumes de “O Amor no Caos” e “Canções d’Além-Mar”, além dos sucessos. E, claro, devo preparar algumas surpresas”, se diverte Baleiro.

Nesse show, Zeca Baleiro é acompanhado por Tuco Marcondes (guitarras e vocais), com quem tem dividido palcos e estúdios em diferentes ocasiões ao longo de sua carreira.

Em pouco mais de dois anos, Zeca Baleiro lançou um disco digital ao vivo em parceria com Fagner: “Raimundo Fagner e Zeca Baleiro – Ao Vivo em Brasília, 2002”, raridade que resgata algumas de suas primeiras composições juntos e inclui duas novas gravações em estúdio; um álbum de intérprete dedicado ao cancioneiro português: “Canções d’Além-mar”, premiado com o Grammy Latino 2021 na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” e que ganhou uma edição Deluxe com duas faixas bônus em maio de 2022; um single duplo: “Forró de Ilusão + Face” e outro em parceria com Chico César: “Lovers + Respira”; e um álbum com Vinícius Cantuária: “Naus”, além de uma dezena de participações com diferentes artistas.

ZECA BALEIRO

Zeca Baleiro nasceu em 11 de abril de 1966 em São Luís do Maranhão. É cantor, compositor e produtor musical. Lançou seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, em 1997. Desde então, lançou outros doze discos autorais, vários projetos especiais e oito DVDs, sempre surpreendendo o público e a crítica a cada trabalho.

Em mais de vinte anos de carreira, Zeca Baleiro ficou conhecido pela sua mistura de ritmos e referências musicais diversas. Com melodias certeiras, arranjos elaborados e poesia em alta voltagem, Baleiro apresenta sua espirituosa visão de mundo em canções originais. Além disso, tem se revelado sagaz intérprete de outros compositores e se envolvido com novas áreas, como a literatura, o cinema e o teatro.

O show Zeca Baleiro “Em Concerto” é uma realização e produção de Lenir Boldrin, apoio e produção de Sandro Bacelar – artista amazonense, compositor e produtor musical da Tangará Música. Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo – Prefeitura de Americana, Fundo Social de Solidariedade de Americana, Imobiliária Re/Max Azzo, Bar do Pico, Grupo Liberal, Rádio Gold FM, Juarez Godoy Arte e Cultura e Juca Jazz.

Serviço:

Lenir Boldrin apresenta:

ZECA BALEIRO “Em Concerto”

Data: 30 de Setembro 2022

Horário abertura: 20h00

Horário show: 20h30

Local: Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase” https://goo.gl/maps/NfnyhFCXbdC8RfwR9

Rua Gonçalves Dias, 696, Girassol, CEP 13465-689 Americana – SP

Ingressos: A partir de R$ 75,00 – ingressodigital.com > https://bit.ly/3elNQl5