Tudo começou em maio de 2022 quando Zé Neto

da dupla com Cristiano, fez um show em Sorriso (MT), e deu uma declaração polêmica fazendo referência à Anitta e uma tatuagem íntima feita por ela. Na época, até mesmo o pai da cantora também opinou sobre a polêmica e disse que não era a primeira vez que Zé Neto tinha problemas unilaterais com sua filha. Anitta também usou suas redes sociais para comentar o assunto e agora, com exclusividade, o sertanejo fala ao Fofocalizando desta segunda-feira (20) sobre o caso.

Em entrevista ao repórter Fofoquito, declarou: “tem momentos em que a gente não está bem e acaba falando coisas que a gente não quer. Tudo na vida é uma questão de fases. Muitas pessoas podem interpretar isso positivamente ou negativamente. Estou feliz hoje, tranquilo, com a minha vida calma. Estava passando por um momento muito conturbado e hoje eu falo com sinceridade, não precisava falar isso. Estou falando de coração como um pedido de desculpas por algum possível comentário errado que eu fiz“.

O entrevistado, então, finaliza: “Anitta é uma grande pessoa, uma grande artista, internacional, tem muita potência e muito poder, enfim. Não é nem por causa disso, mas queria meu coração livre e em paz. E vamos chegar ao momento de ter uma conversa só eu e ela. Sou um cara que, por incrível que pareça, odeio polêmicas. Não sou esse cara. Sou um cara firme. Todo mundo tem seu espaço e precisa ser respeitado“.

