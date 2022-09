O society do Paulinho, no Zanaga, vai ser ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo neste domingo.

O encontro com os interessados começa a partir da 10h. O evento é aberto e gratuito.

“Importante ter um ponto onde as crianças possam se concentrar em segurança para fazer as trocas das figurinhas”, disse Juninho Dias, vereador de Americana e filho de Paulo Dias, cuidador do espaço.