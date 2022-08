O bairro Antônio Zanaga, em Americana, recebe, nos dias 27 e 28 de agosto, o projeto Loyal Skate Fest, iniciativa que tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e reúne competição e apresentação de música na pista de skate local.

No sábado, dia 27, a competição começa a partir das 9 horas da manhã, com a categoria mirim. Já no domingo (28), no mesmo horário, o evento é destinado às categorias iniciante, feminino e amador. Os produtores concederão R$ 10 mil de premiação, distribuídos entre os vencedores dos vários grupos. Nas pick-ups, a animação fica por conta do Dj Jeffjay.

Os interessados devem fazer as inscrições pelo WhatsApp (19) 98267 4170. Os valores para se inscrever são R$ 20,00 (mirim e feminino), R$ 25,00 (iniciante) e R$ 30,00 (amador).