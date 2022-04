A Secretaria de Saúde de Americana segue intensificando as ações de combate à dengue, com nebulização de inseticida, visitas de casa em casa para eliminação de criadouros e também visitas em pontos estratégicos, estabelecimentos cuja atividade concentra maior risco na reprodução do mosquito Aedes aegypti, como as borracharias, por exemplo. Nesta terça-feira (26), as ações seguem para a região do São Manoel.

Hoje (25) os funcionários concluíram as atividades de controle de criadouros e nebulização de inseticida em áreas delimitadas na região do bairro Antônio Zanaga. Amanhã, os trabalhadores vão iniciar as mesmas ações nos bairros Vila Bertini, São Manoel e Belvedere.

No dia 14 de abril, a empresa Sime Prag do Brasil, contratada pela prefeitura, iniciou os trabalhos, que vêm sendo realizados para complementar as ações do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

“A dengue é uma doença multifatorial, que depende da ação humana para o seu efetivo controle. Além das ações que a prefeitura vem implementando, como a nebulização de inseticida, é preciso que todos façam a sua parte, evitando manter criadouros do mosquito transmissor”, alertou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os bairros com maior incidência de casos confirmados são: